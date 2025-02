Nhiều tai nạn máy bay liên tiếp đầu năm 2025, chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ?

(VTC News) -

Máy bay rơi ở Philadelphia.

Kể từ đầu năm 2025, Mỹ đã trải qua nhiều vụ tai nạn hàng không đáng chú ý, trong đó có cả sự cố va chạm giữa các máy bay.

Ngày 29/1

Một chiếc Bombardier CRJ700 của American Airlines, hoạt động với số chuyến 5342 từ Wichita đến Washington, D.C., va chạm giữa không trung với trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk của quân đội Mỹ. Khu vực va chạm nằm trên sông Potomac, gần Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington. Tất cả 67 người trên cả hai máy bay đều thiệt mạng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy vụ va chạm xảy ra trong quá trình tiếp cận cuối cùng của máy bay, cả hai phi hành đoàn đều liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu trước khi xảy ra sự cố.

Ngày 31/1

Một chiếc vận tải cơ y tế Learjet 55, hoạt động với số chuyến 056 của Med Jets, đâm vào một khu dân cư ở đông bắc Philadelphia ngay sau khi khởi hành. Chiếc máy bay đang chở một bệnh nhân trẻ, mẹ của cô bé và bốn thành viên phi hành đoàn, tất cả đều là công dân Mexico. Cả sáu người trên máy bay và một cá nhân trên mặt đất đều thiệt mạng.

Vụ tai nạn phá hủy bốn ngôi nhà và gây thiệt hại cho mười bảy ngôi nhà khác. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dừng hoạt động tại Sân bay Quốc tế Philadelphia sau sự cố.

Máy bay rơi ở Washington D.C.

Ngày 7/2

Một chiếc Cessna 208 Caravan, hoạt động với số chuyến 445 của Bering Air, bị rơi trên vịnh Norton khi đang trên đường từ sân bay Unalakleet đến sân bay Nome ở Alaska. Cả 10 người trên máy bay đều thiệt mạng. Chiếc máy bay biến mất khỏi radar khoảng 10 phút trước giờ dự kiến hạ cánh và sau đó được phát hiện đã rơi trên băng cách đích đến khoảng 54 km. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 10/2

Một chiếc Learjet 35A thuộc sở hữu của ca sĩ Vince Neil, trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Sân bay Scottsdale ở Arizona và va chạm với một máy bay phản lực thương mại Gulfstream 200 đang đỗ. Một người tử vong và 4 người khác bị thương, bao gồm bạn gái của Neil, Rain Andreani và bạn của cô ấy là Ashley.

Vince Neil không có mặt trên máy bay vào thời điểm đó. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang điều tra vụ việc, với các báo cáo ban đầu cho thấy bánh đáp của Learjet bị hỏng.

Các sự cố khác

Một số sự cố không gây thương vong khác bao gồm một máy bay của Japan Airlines va chạm với một máy bay Delta đang đỗ tại sân bay Seattle; và một máy bay của United Airlines bốc cháy khi cất cánh tại sân bay Houston sau sự cố động cơ gây ra hỏa hoạn ở cánh.

Cuối năm 2024, Mỹ cũng trải qua một số sự cố hàng không khi hai người đi lậu vé được tìm thấy đã chết bên trong hốc bánh xe của hai máy bay và trên hai chuyến bay khác. Một hành khách mở cửa thoát hiểm trên một máy bay khi máy bay đang lăn bánh để cất cánh ở Boston.

Các vụ tai nạn máy bay thu hút sự chú ý đặc biệt một phần vì hiếm xảy ra. Hồ sơ theo dõi của các hãng hàng không Mỹ cũng được cho là rất an toàn.

Nhưng các vụ tai nạn hàng không chết người dường như đã xảy ra nhiều hơn gần đây, bao gồm một vụ ở Hàn Quốc khiến toàn bộ 179 người trên máy bay thiệt mạng vào tháng 12/2024.

Máy bay rơi ở Alaska.

Nhiều vấn đề được nêu ra với hệ thống kiểm soát không lưu ở Mỹ như thiếu nhân viên hay bị đánh thuế quá mức. Trong số những lý do mà họ nêu ra về tình trạng thiếu hụt nhân sự là mức lương không cạnh tranh, ca làm việc dài, đào tạo chuyên sâu và chế độ nghỉ hưu bắt buộc.

Dù vậy, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy khẳng định đi máy bay vẫn "an toàn hơn nhiều so với đi ô tô và tàu hỏa. Đây là phương tiện di chuyển an toàn nhất".

Hội đồng An toàn Quốc gia ước tính rằng người Mỹ có 1/93 khả năng tử vong trong một vụ tai nạn xe cơ giới, trong khi tử vong trên máy bay quá hiếm để tính toán tỷ lệ. Số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cũng tương tự.