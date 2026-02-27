Nhiều người bị quấy rối, đe dọa thu hồi nợ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lên tiếng

(VTC News) -

Thời gian gần đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) ghi nhận nhiều phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến hành vi nhắc, thu hồi nợ. Trong đó, phổ biến nhất là việc người đi vay, bạn bè, người thân của người đi vay liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, quấy rối, làm phiền. Đồng thời, khi có tranh chấp phát sinh, người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phản ánh và làm việc với tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa

UBCTQG khuyến cáo, nhằm tránh tình trạng bị quấy rối, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu thật kỹ, tham khảo và nghiên cứu các nội dung, thông tin liên quan hình thức giao dịch mà mình sẽ tham gia trước khi quyết định ký kết hợp đồng.

Lựa chọn các tổ chức tín dụng có cấp phép từ cơ quan Nhà nước, có dịch vụ và kết quả chăm sóc khách hàng uy tín, được đánh giá cao.

Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, không nên đăng ký khoản vay quá khả năng chi trả; có kế hoạch rõ ràng trong việc cân đối chi tiêu để thanh toán theo kỳ hạn, sử dụng số tiền đúng mục đích, trả đúng hạn theo quy định tại hợp đồng giữa các bên, nhằm tránh việc trả nợ quá hạn và các khoản lãi phát sinh hoặc mất khả năng thanh toán nợ.

Với các tổ chức tín dụng, phải tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tránh các hành vi quấy rối, đe dọa người tiêu dùng trong quá trình thu hồi nợ. Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây méo mó cạnh tranh, làm suy giảm niềm tin thị trường.

UBCTQG cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần chủ động kiểm chứng thông tin, cân nhắc kỹ lưỡng và phản ánh kịp thời các hành vi bất thường để góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và công bằng.

Cùng với đó, UBCTQG nêu một số trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức tín dụng quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, bao gồm:

Trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ, trong đó, bảo đảm niêm yết công khai các chính sách, điều kiện giao dịch chung, thông tin liên quan đến phí, chi phí sử dụng…liên quan đến sản phẩm, dịch vụ theo quy định.

Trách nhiệm cảnh báo sớm với người tiêu dùng về dịch vụ có khả năng gây rủi ro, ảnh hưởng xấu đến tài sản, quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này rất quan trọng trong dịch vụ cho vay tiêu dùng, các sản phẩm tài chính phức tạp.

Trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm, liên quan đến hiện trạng giao dịch của người tiêu dùng.

Trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng.

Nghiêm cấm thực hiện các hành vi quấy rối người tiêu dùng thông qua hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp trái với ý muốn của người tiêu dùng để giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh, đề nghị giao kết hợp đồng hoặc có hành vi khác gây cản trở công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.