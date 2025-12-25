Nhiều dự án được trao chứng nhận 'Dự án đáng sống năm 2025'

(VTC News) -

Tại Diễn đàn Thị trường bất động sản giai đoạn mới diễn ra sáng 25/12, BTC đã trao chứng nhận "Dự án đáng sống năm 2025" tôn vinh các dự án tiêu biểu, ghi nhận nỗ lực kiến tạo không gian sống chất lượng và bền vững cho đô thị Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là: Eco Retreat là khu đô thị sinh thái quy mô 220ha do nhà sáng lập Ecopark kiến tạo tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, được định hình như một “resort xanh thường nhật”. Không chỉ là nơi an cư, Eco Retreat còn là tuyên ngôn sống xanh thời hiện đại – nơi mỗi ngày là một kỳ nghỉ, mỗi ngôi nhà là chốn an yên giữa thiên nhiên thanh bình, mang đến giá trị bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau.

T&T City Millennia là đại đô thị ven sông quy mô khoảng 267 ha do T&T Group phát triển, định vị như “thành phố thiên niên kỷ” cửa ngõ Nam Sài Gòn, cung cấp các dòng sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự và căn hộ với hệ tiện ích nội khu đồng bộ, hướng tới mô hình khu đô thị văn minh – sinh thái – giải trí cho cư dân và nhà đầu tư.

Khu nhà ở Thanh Xuân Valley của BIM Group là dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, quy mô 170ha, tọa lạc giữa rừng thông ngàn năm và hồ Đại Lải, cách trung tâm Hà Nội chỉ 45 phút di chuyển. Với mật độ xây dựng thấp (15%), hơn 80% diện tích dành cho không gian xanh, hồ nước và rừng thông, nơi đây mang đến môi trường sống trong lành, yên tĩnh và thư giãn cho cộng đồng thượng lưu.

Dự án M Landmark Residences.

Dự án được quy hoạch trên khu đất 2,6ha nằm trên trục đường Tây Thăng Long rộng 60m, gần hồ điều hòa, khu trung tâm hành chính Bắc Từ Liêm, và chỉ cách Vinhomes Đan Phượng khoảng 1km. Dự án còn kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông trọng điểm như đường 70, Vành đai 3,5 và sân bay Nội Bài, mang đến lợi thế lớn về kết nối và tiện ích ngoại khu.

Sở hữu vị trí độc tôn tại “km số 00” của trung tâm thành phố Đà Nẵng, M Landmark Residences - chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco (Alphanam Group) không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống của giới tinh hoa – nơi giá trị bản thân được khẳng định thông qua giá trị tài sản, và mỗi căn hộ là một mảnh ghép đắt giá trong bộ sưu tập không có cơ hội sở hữu lần thứ hai.

Ngoài ra, khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River – khách sạn mang thương hiệu Courtyard By Marriott đầu tiên tại Việt Nam thuộc Tập đoàn quản lý vận hành khách sạn hàng đầu quốc tế Marriott International – được vinh danh tại hạng mục Khách sạn được yêu thích nhất. Khách sạn là điểm nhấn quan trọng trong tổ hợp M Landmark, góp phần nâng cao tiêu chuẩn lưu trú, du lịch và dịch vụ tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Vinhomes Global Gate là đại đô thị đẳng cấp quốc tế quy mô 385ha tại Đông Anh - vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Dự án được quy hoạch như một “thành phố thu nhỏ” với đa dạng loại hình từ nhà thấp tầng, căn hộ, shophouse đến các công trình thương mại, hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân kết hợp giữa an cư, kinh doanh và hoạt động dịch vụ.

Một dự án đáng sống khác là đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn (khoảng 420ha) của Sun Group, Sun Urban City nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nằm trong vùng liên kết giữa thủ đô và các tỉnh phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và giao thương. Vị trí này không chỉ mang đến tiềm năng kinh tế mà còn giúp Sun Urban City Hà Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho cư dân và nhà đầu tư.