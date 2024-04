Nhiều cơ quan, tổ chức xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca

(VTC News) -

Video: Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và đồng phạm hầu tòa

Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Trốn thuế.

Trong số 13 bị cáo, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh công bố cáo trạng, Chủ tọa phiên tòa cho biết, thời gian qua, TAND tỉnh Quảng Ninh nhận được rất nhiều đơn của cơ quan, đơn vị, tổ chức xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Đỗ Hữu Ca.

Trong số này có Công an TP Hải Phòng, Hội Luật Gia TP Hải Phòng, Hội Phật giáo TP Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội người cao tuổi xã Kênh Giang (Thuỷ Nguyên)…. và nhiều người dân.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa sáng 10/4.

Theo đơn của Công an TP Hải Phòng (nơi ông Ca công tác nhiều năm), ông Ca có nhiều đóng góp cho ngành Công an nói chung và Công an TP Hải Phòng nói riêng, được thưởng nhiều bằng, giấy khen. Sau khi nghỉ hưu, ông Đỗ Hữu Ca tham gia Hội Luật Gia Hải Phòng.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi ông Đỗ Hữu Ca và gia đình sinh sống, công tác cũng cho rằng bị cáo và gia đình có nhiều đóng góp cho đơn vị, địa phương.

Cuối buổi sáng, phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi bị cáo. Các bị cáo đều nhất trí với cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng đã truy tố về các tội danh nêu trên.

Chiều 10/4, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Chủ tọa công bố quyết định mở phiên tòa.

Theo Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ cuối tháng 10/2022 đến khoảng 12/2022, vợ chồng "trùm mua bán hoá đơn" Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà riêng ở xã Kênh Giang huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai, Ngọc Anh đến nhà riêng của ông tại xã Kênh Giang thông báo việc bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra các công ty do Đước quản lý, đồng thời nhờ ông Ca cứu giúp.

Sau đó, Đước và Ngọc Anh 4 lần mang tổng số tiền 35 tỷ đồng đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền để chạy tội cho Đước mà số tiền này do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của gia đình ông Ca.

Ông Ca khai rằng đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đước.

Ông Ca cũng khai có quen biết một người tên Giang công tác tại Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), đã nghỉ hưu. Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang chạy tội cho Đước.

Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023 khoảng 1 tháng, ông Đỗ Hữu Ca và ông Giang gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đước.

Ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh.