Nhiều chợ hoa TP.HCM trống trơn sáng 29 Tết, tiểu thương bán hết dọn hàng về sớm

(VTC News) -

Mọi năm, trong buổi sáng cuối cùng của năm cũ, không khí mua bán tại các chợ hoa xuân ở 3 công viên kể trên luôn sôi động, khẩn trương vì năm nào vào thời điểm này hoa cũng còn rất nhiều. Tuy nhiên năm nay, từ 28 tháng Chạp, nhiều nhà vườn đã dừng bán, về quê.

Cảnh tượng bất ngờ tại chợ hoaTết ở công viên lớn của TP.HCM sáng nay: Khách chốt mua những chậu hoa ít ỏi cuối cùng.

Theo ghi nhận tại chợ hoa công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định), từ sáng sớm, nhiều khu vực đã trống trơn. Ở chợ này năm nay, lượng hoa được đưa về ít hơn mọi năm.

Chợ hoa công viên Gia Định (phường Hạnh Thông), chợ hoa công viên 23/9 (phường Bến Thành)… cũng không còn nhiều người bán. Các khu vực chuyên bán hoa vạn thọ, mào gà, hoa nền nhỏ các loại như cát tường, cúc, các loại hoa treo... với giá bình dân chỉ còn lác đác người bán. Lượng hoa còn lại không nhiều, chỉ vài chục cặp vạn thọ, cúc, ít hoa giấy.

Chị Hà, người từ Chợ Lách (Vĩnh Long) lên bán hoa tại công viên Lê Văn Tám, cho biết chị chỉ còn 5 cây hoa giấy lớn, gốc đẹp và vài cây hoa giấy nhỏ, "bán lai rai hết rồi về". Năm nay hoa không nhiều nhưng giá thấp nên bán dễ. Gốc giấy to chị chỉ bán 200.000 đồng, cây nhỏ 100.000 đồng nên khách mua nhanh.

Không còn cảnh ế ẩm, đại hạ giá trước giờ trả mặt bằng như mọi năm.

Tại chợ hoa công viên Gia Định (phường Hạnh Thông), các nhà vườn cũng tranh thủ bán số ít hoa còn lại để nhanh chóng thu dọn mặt bằng. Một người bán đến từ Đồng Tháp nói anh chỉ còn một chậu mai bán với giá 300.000 đồng và 2 chậu hoa giấy 1 triệu đồng. Khách chốt nhanh thì anh sẽ về luôn.

“Năm nay hết sớm vì chúng tôi bán giá thấp ngay từ đầu. Nhà vườn chở hoa lên chỉ cộng thêm chi phí rồi bán cho bà con chơi Tết. Cây đẹp, giá rẻ nên năm nay bán nhanh. Nhiều người đã về quê hết rồi”, anh nói, cho biết một số nhà vườn bán đào ở miền Bắc đã về từ 28 Tết. Hiện đào ở công viên Gia Định đã được bán gần hết, chỉ còn ít cây không đẹp.

Năm nay số lượng hoa Tết và người bán về TP.HCM đều giảm hẳn so với các năm.

Ngoài lý do giá rẻ, theo các tiểu thương, năm nay lượng hoa được đưa về TP.HCM cũng ít hơn nên không có tình trạng cung vượt cầu.

Dọc các đường Lê Văn Việt, Kha Vạn Cân (phường Tăng Nhơn Phú, phường Thủ Đức), từ chiều 28 tháng Chạp, các nhà vườn bán mai, cúc, vạn thọ đã giảm giá hoa; giảm mạnh nhất là mai các loại. Mai bonsai để bàn đầu chợ giá 120.000-150.000 đồng/chậu, chiều qua giảm còn 80.000-90.000 đồng/chậu; cúc vạn thọ chậu loại lớn cũng giảm còn 100.000-120.000 đồng/cặp nên khách mua rất đông.

Tại những nơi người bán không bị áp lực trả mặt bằng đúng thời gian quy định, việc mua bán hoa Tết kéo dài đến 19-20h hôm nay.

Tại khu vực chợ Phước Bình, một số nhà vườn bán vạn thọ, bán mai từ Tiền Giang cũng hết hàng từ hôm qua và đã về quê. Vợ chồng anh Nghĩa, người bán hoa giấy và vạn thọ bên hông chợ này, cho biết sáng qua anh đã hết vạn thọ nhưng vì hoa giấy còn nhiều nên quyết định chở thêm 300 chậu vạn thọ lên bán tiếp.

Hiện anh vẫn bán với giá 150.000 đồng/cặp vạn thọ loại lớn, khách ủng hộ khá nhiệt tình vì hoa mới, có thể chơi lâu sau Tết.

Gần 12h, thời điểm các chợ hoa tại 3 công viên lớn phải đồng loạt trả mặt bằng để dọn dẹp đón năm mới, các loại hoa còn lại chỉ là mai, tắc, đào và các cây cảnh có giá trị cao.