Hoa Tết tại Quy Nhơn vạn người bán vắng người mua, tiểu thương đội mưa chờ khách

Theo những người dân tại chợ hoa Nguyễn Tất Thành, cơn bão lũ lịch sử hồi tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề cho người dân tại thủ phủ trồng mai, cúc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nay, mưa xuất hiện vào thời điểm này lại là bất lợi lớn. Những chậu cúc đang độ nở rộ nhất, nếu ngấm nước mưa quá lâu sẽ rất dễ dập nát cánh hoa và xuống màu. Trong khi đó, nặng nề hơn là những chậu mai vàng có thể bị rụng nụ hoặc kích thích hoa nở sớm khiến giá trị cây sụt giảm.