Hoa Tết tại Quy Nhơn vạn người bán vắng người mua, tiểu thương đội mưa chờ khách

Mưa dầm phố biển Quy Nhơn, chợ hoa vắng khách
Chỉ chưa đầy một tuần nữa là Tết Nguyên đán, ghi nhận tại đường hoa trung tâm Nguyễn Tất Thành, phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) số lượng cúc, quất, mai... bày bán ken đặc vỉa hè. Tuy nhiên, lượng khách mua thưa thớt.
Cơn mưa kéo dài mấy ngày nay, càng khiến tiểu thương bán hoa Tết lo lắng, đứng ngồi không yên.
Theo những người dân tại chợ hoa Nguyễn Tất Thành, cơn bão lũ lịch sử hồi tháng 11/2025 gây thiệt hại nặng nề cho người dân tại thủ phủ trồng mai, cúc trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nay, mưa xuất hiện vào thời điểm này lại là bất lợi lớn. Những chậu cúc đang độ nở rộ nhất, nếu ngấm nước mưa quá lâu sẽ rất dễ dập nát cánh hoa và xuống màu. Trong khi đó, nặng nề hơn là những chậu mai vàng có thể bị rụng nụ hoặc kích thích hoa nở sớm khiến giá trị cây sụt giảm.
Không chỉ lo hoa hỏng, nỗi trăn trở lớn nhất của các tiểu thương hiện nay chính là tình trạng vắng khách. Ghi nhận dọc tuyến đường trung tâm như Nguyễn Tất Thành, Lê Duẩn, Xuân Diệu, Phạm Hùng... hàng trăm người dân, tiểu thương mặc áo mưa xuống đường vẫy mời, trông ngóng khách ghé mua hoa.
Tiểu thương co ro trong lớp áo mưa, kiên nhẫn ngồi chờ khách ghé mua hoa Tết.
"Nếu thời tiết thuận lợi thì còn có người ra xem hoa chứ mưa gió như thế này chúng tôi lo không bán được, thua lỗ", một tiểu thương chia sẻ.
Khách ngắm hoa chốc lát, ngại xuống xe hỏi giá vì cơn mưa lạnh buốt.
Hàng trăm gốc mai có giá trị cao đang bung nở đẹp giờ đây phải phủ mưa, tàn tạ dần.
Không riêng gì hoa, nhiều gian hàng hóa khác tại đường hoa Nguyễn Tất Thành cũng trong tình trạng ảm đạm vắng khách mua, phủ bạt vì mưa kéo dài.
Ông Nguyễn Anh Tín (71 tuổi), người trồng hoa tại phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) cho biết, năm nay nhà ông mất mùa hoa do bão lũ hồi tháng 11/2025, ngoài số hoa nhặt nhạnh còn lại, gia đình ông nhập thêm 2.000 chậu hoa cúc lớn nhỏ về bán. Nhưng 5 ngày nữa là Tết mà nhà ông chỉ bán được hơn 40 chậu.
"Không chỉ riêng gia đình tôi, các hộ dân trồng hoa, tiểu thương tại chợ hoa Nguyễn Tất Thành giờ đây mỗi giờ trôi qua đều quý như vàng, họ không còn mong đợi một cái Tết có lãi đậm như mọi năm mà chỉ mong bán hết lượng hàng mà không bị lỗ", ông Tín ngậm ngùi.
Ông Lê Văn Quá, người trồng hoa tại phường An Nhơn (Gia Lai) ngồi thẩn thờ bên góc đường nguyễn Tất Thành chia sẻ, năm nay nhà ông không còn hoa vì bão lũ, chỉ nhập hoa từ nơi khác về bán mong kiếm lời để có tiền sắm Tết. Nhưng cả buổi sáng nay không có ai ghé đến vì mưa. Hoa bán không hết thì coi như hết Tết.
Những “vựa” bán hoa, cây cảnh vắng người, đìu hiu trong màn mưa.
Dưới mưa, dòng người vội vàng lướt qua. Tiểu thường kỳ vọng những ngày tới thời tiết đẹp, sức mua cải thiện, người dân mạnh tay chi tiêu, tăng sức sống cho chợ Tết.
