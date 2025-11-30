Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, Bộ Y tế siết chặt giám sát và kiểm soát dịch

(VTC News) -

Báo cáo công tác y tế tháng 11 cho thấy nhiều địa phương ghi nhận sự gia tăng đột biến của các bệnh truyền nhiễm, nhất là nhóm bệnh đòi hỏi điều trị chuyên sâu.

Riêng tháng 11, hệ thống giám sát ghi nhận hơn 46.000 ca sốt xuất huyết với 8 trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng cũng tăng nhanh với gần 20.000 ca mắc và một ca tử vong.

Song song, các bệnh viện tiếp nhận 11 ca viêm màng não do não mô cầu, nâng tổng cộng cả kỳ báo cáo lên 95 ca, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ tháng 12/2024 đến nay, số mắc sốt xuất huyết đã lên tới hơn 156.600 trường hợp, tăng 36,3% và ghi nhận 31 ca tử vong.

Các chuyên gia đánh giá dịch năm nay không chỉ tăng về số ca mà còn phức tạp hơn với nhiều biến chứng nặng như sốc, tổn thương gan, tụt huyết áp; thậm chí có dấu hiệu phá vỡ chu kỳ bùng phát 4-5 năm như thông thường. Bệnh tay chân miệng cũng tiếp tục xu hướng đi lên với hơn 78.400 ca mắc, tăng 15,6%.

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: Như Loan)

Cơ quan chuyên môn lý giải, đợt bùng phát gắn với thời tiết giao mùa Thu – Đông, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường khiến virus, vi khuẩn dễ phát triển. Ảnh hưởng kéo dài của El Nino duy trì nền nhiệt cao, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. Dịp cuối năm, hoạt động giao thương và các sự kiện tập trung đông người khiến nguy cơ lây lan tăng mạnh.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các bệnh viện cần tổ chức phân luồng khoa học, theo dõi sát ca có nguy cơ chuyển nặng, giảm thiểu tử vong. Bộ đặc biệt lưu ý bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Bộ Y tế đang hoàn thiện Dự án Luật Phòng bệnh sau khi tiếp thu ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì ổn định, với 22,3 triệu liều vaccine đã được phân bổ phục vụ nhu cầu các địa phương trong quý IV/2025 và gối sang năm 2026.

Hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia đang được nâng cấp, tăng cường kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm đúng lịch và duy trì thói quen vệ sinh cá nhân để giảm nguy cơ mắc bệnh.