Nhật Bản ghi nhận 104 ca tử vong vì sốc nhiệt trong gần 2 tháng

Theo Tổng cục phòng chống cháy nổ Nhật Bản - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của nước này, trong gần 1 tháng qua, tính từ 28/7 đến 17/8, số người phải nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản lên tới 22.226 trường hợp, trong đó có tới 29 ca tử vong và 323 ca ở trong tình trạng nguy kịch.

Số ca cấp cứu do sốc nhiệt tại Nhật Bản liên tục lập những kỷ lục mới. (Ảnh: Jiji Press)

Theo đó, số ca tử vong do sốc nhiệt trong khoảng 2 tháng qua, tính từ 15/6 đến 17/8, lên tới 104 trường hợp - kỷ lục đáng lo ngại.

Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định, nắng nóng gay gắt kéo dài là do quá trình nóng lên của trái đất diễn ra nhanh hơn các kết quả phân tích từ trước đến nay. Nếu theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, phải đến năm 2050, nhiệt độ trung bình trong mùa hè tại khu vực thủ đô Tokyo và các tỉnh phụ cận mới lên tới 40,8 độ C, thì trong những ngày vừa qua, nền nhiệt tại khu vực này đã lên tới 41,2 độ, cá biệt, tại tỉnh Gunma, có thời điểm nhiệt độ là 41,8 độ C.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu “đang gõ cửa từng nhà”.

Giáo sư – Tiến sỹ Tachibana Yoshihiro – chuyên gia khí tượng thủy văn thuộc Viện Đại học Mie cho biết: “Theo kết quả quan trắc do chúng tôi đang tiến hành, trái đất nóng lên nhanh hơn các dự báo trước đây và năm 2025 này chưa phải là đỉnh điểm. Ngay cả các khu vực ở phía Bắc hoặc các địa phương ven biển – những nơi vốn có nhiệt độ thấp và ổn định, nhiệt độ cũng tăng cao khác thường. Từ nay về sau, tại bất cứ địa phương nào của Nhật Bản, nhiệt độ có vượt qua ngưỡng 40 độ C cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên”.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, hôm nay 24/8, nền nhiệt trung bình tại nhiều địa phương chưa có dấu hiệu giảm xuống, mà tiếp tục áp sát mức 40 độ C - mức nhiệt có thể đe dọa tính mạng của con người. Các cơ quan liên quan của Nhật Bản phải duy trì cảnh báo thời tiết cực đoan nguy hiểm ở mức cao nhất, đồng thời nhấn mạnh, số ca tử vong có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Giới chuyên môn cũng nhận định, do nhiệt độ cao, xác suất xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như mưa lớn, sấm sét, lốc xoáy, cuồng phong sẽ cao hơn gấp nhiều lần so với trước đây.