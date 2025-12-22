Nhật Bản chuẩn bị khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

(VTC News) -

Khu vực Niigata của Nhật Bản dự kiến ​​sẽ thông qua quyết định khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki-Kariwa vào ngày 22/12 sau gần 15 năm ngừng hoạt động kể từ thảm hoạ Fukushima xảy ra vào năm 2011.

"Chúng tôi cam kết không bao giờ để xảy ra tai nạn tương tự và đảm bảo người dân Niigata sẽ không bao giờ phải trải qua điều gì tương tự", phát ngôn viên Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị từng vận hành Fukushima nhấn mạnh.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa được nhìn thấy từ phía xa. (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình NHK đưa tin, TEPCO đã xem xét việc tái kích hoạt lò phản ứng đầu tiên trong số 7 lò phản ứng tại nhà máy vào ngày 20/1. Tuy nhiên, phát ngôn viên của TEPCO từ chối bình luận về thời điểm cụ thể.

Trước lúc ngừng hoạt động, nhà máy điện hạt nhân Kashiwasaki-Kariwa có công suất 8,2 GW. Cơ sở của nhà máy nằm ở quận Niigata của Nhật Bản, trên khu đất rộng 4,2 km2, khánh thành lần đầu tiên năm 1985 và sở hữu lò phản ứng nước sôi tiên tiến (ABWR) đầu tiên trên thế giới. Nhà máy có 7 lò phản ứng, trong đó có 5 lò công suất 1,1 GW. Hai lò còn lại có thể sản xuất 1.365 MW điện.

Nhà máy điện hạt nhân này từng trải qua vài lần đóng cửa một phần và toàn bộ trong suốt thời gian hoạt động do khó khăn kỹ thuật và động đất trong vùng. Dù vậy, sau thảm họa Fukushima, Kashiwasaki - Kariwa đóng cửa suốt thời gian dài.

Lần hồi sinh mới nhất của nhà máy nằm trong tham vọng của Nhật Bản nhằm tái khởi động các lò phản ứng để đảm bảo an ninh năng lượng cho cả nước. Đây cũng là nỗ lực của nước này nhằm cắt giảm khí thải carbon. Do đó, năng lượng hạt nhân sẽ cho phép Nhật Bản tự cung cấp điện trong điều kiện tài nguyên hạn chế và nhập khẩu khoảng 90% lượng điện tiêu dùng.

Chính vì vậy, việc phục hồi nhà máy Kashiwazaki-Kariwa được xem là bước tiến quan trọng trong chính sách phục hồi điện hạt nhân của Nhật Bản.