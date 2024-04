Nhận tiền của người Trung Quốc đi phát tán tin nhắn rác, nhóm thanh niên lĩnh án

(VTC News) -

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Quốc Chỉnh (SN 1990, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 6,5 năm tù; Đỗ Quốc Bảo (SN 1995, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) 5,5 năm tù; Phạm Đức An (SN 1992), Phùng Văn Sơn (SN 1998, cùng trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cùng nhận mức án 5 năm tù về tội Xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông.

4 thanh niên phát tán tin nhắn rác lĩnh án. (Ảnh: T.A)

Theo nội dung cáo trạng, tối 21/3/2023, trên đường Nguyễn Hoàng (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Tổ tuần tra Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện ô tô mang BKS 92A-061.97 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, An lái xe chở Chỉnh, dưới ghế ngồi của Chỉnh có 1 máy tính xách tay đang bật màn hình và các thiết bị nghi là thiết bị giả mạo trạm phát BTS.

Kiểm tra máy tính xách tay, lực lượng chức năng phát hiện phần mềm đang chạy thể hiện các thông số mạng di động tại vị trí dừng xe ô tô: MCC, MNC, LAC, RSSI, Capture Times, MGS Send. Ghi nhận lịch sử phát hiện khoảng 15.000 tin nhắn rác được phát tán trong ngày.

Kết quả điều tra xác định, Chỉnh làm nghề hướng dẫn viên du lịch, chuyên dẫn các đoàn khách Trung Quốc đến du lịch tại Việt Nam. Năm 2019, Chỉnh dẫn đoàn khách tham quan và quen biết Lý Phong ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Biết Chỉnh đang thất nghiệp vì ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 nên Lý Phong đặt vấn đề gửi các thiết bị giả trạm BTS để Chỉnh phát tán tin nhắn rác cho Lý Phong tại Việt Nam.

Chỉnh chỉ cần lắp đặt thiết bị này trên xe ô tô thì sẽ tự phát tán tin nhắn rác đến các thuê bao di động Viettel, Mobifone trong bán kính 50m-100m khi xe ô tô di chuyển. Lý Phong thỏa thuận trả cho Chỉnh 1 triệu đồng/30.000 tin nhắn/ngày (tức hơn 33 đồng/tin nhắn).

Đầu tháng 8/2022, Lý Phong gửi cho Chỉnh bộ thiết bị giả lập trạm BTS phát tán tin nhắn rác và 1 chiếc máy tính xách tay. Sau khi được Lý Phong hướng dẫn cách thực hiện, Chỉnh cùng Bảo (em ruột Chỉnh) bàn bạc, thống nhất sử dụng xe ô tô của Bảo gắn thiết bị BTS lên xe và chạy phát tán tin nhắn rác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau đó, Lý Phong gửi thêm 2 bộ thiết bị yêu cầu Chỉnh tìm thêm người cùng làm. Chỉnh nói Bảo tìm thêm người để phát tán tin nhắn rác thì Bảo liên lạc với Sơn cùng thực hiện.

Theo phân công của Chỉnh, Sơn phát tán tin nhắn rác trên địa bàn TP Đà Nẵng, được hưởng 750.000 đồng/30.000 tin nhắn/ngày, còn Chỉnh hưởng chênh lệch 250.000 đồng. Sơn tham gia hoạt động phát tán tin nhắn rác từ ngày 10/9/2022 đến ngày 25/9/2022 thì nghỉ, trả lại các thiết bị cho Chỉnh.

Từ tháng 9/2022 đến ngày 31/12/2022, Lý Phong chuyển trả tiền công cho Chỉnh hơn 102 triệu đồng. Chỉnh trả tiền công cho Bảo hơn 71,6 triệu đồng, Sơn hơn 17,4 triệu đồng, còn lại Chỉnh hưởng lợi hơn 13 triệu đồng. Giữa tháng 2/2023, Lý Phong yêu cầu Chỉnh tiếp tục thực hiện việc phát tán tin nhắn rác, tiền công thỏa thuận là 500.000 đồng/10.000 tin nhắn rác (tức 50 đồng/tin nhắn). Do Sơn nghỉ việc nên Chỉnh liên hệ với An cùng tham gia. Theo sự chỉ đạo của Chỉnh, An và Bảo sử dụng xe phát tán tin nhắn rác ở TP Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam.

Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 20/3/2023, Chỉnh phân công Bảo phát tán tin nhắn rác tại tỉnh Gia Lai thì bị Công an tỉnh Gia Lai phát hiện và bắt quả tang. Ngày 21/3/2023, Chỉnh cùng An phát tán tin nhắn tại địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, khi quay về Quảng Nam phát tán tin nhắn rác thì bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt quả tang.

Theo thống kê, từ giữa tháng 2/2023 đến ngày 21/3/2023, Lý Phong thanh toán cho Chỉnh số tiền là 91,7 triệu đồng. Chỉnh chia cho Bảo 41,6 triệu đồng, An 31,8 triệu đồng, còn lại Chỉnh hưởng lợi 18,3 triệu đồng. Từ tháng 9/2022 đến ngày 21/3/2023, các bị cáo đã thực hiện việc phát tán tin nhắn rác cho đối tượng Lý Phong, thu lợi được tổng số tiền là hơn 194,5 triệu đồng.