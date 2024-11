Nhận nhà ở ngay, hưởng trọn hệ tiện ích đủ đầy tại Vinhomes Ocean Park

(VTC News) -

Đó cũng là lý do The S-Vista - tòa căn hộ cuối cùng tại phân khu Sapphire, Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) được nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón.

Hàng hiếm của thị trường phía Đông Thủ đô

Thời gian qua, thị trường BĐS chứng kiến những đợt nhiễu loạn cả về thông tin và giá bán, khiến nhiều khách hàng phải chịu thiệt hại khi mua phải những dự án không đầy đủ pháp lý hay chậm tiến độ thi công. Các cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng gần đây cho thấy, người mua dù để ở hay đầu tư đều cẩn thận và khắt khe hơn.

Các sản phẩm do chủ đầu tư uy tín phát triển, có pháp lý rõ ràng đã trở thành mục tiêu được săn đón hàng đầu. Đặc biệt, các dự án có hạ tầng, tiện ích đầy đủ, sẵn sàng bàn giao ngay luôn có thanh khoản tốt. Nhưng do chênh lệch cung - cầu lớn nên các sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu trên ngày càng khan hiếm.

Những sản phẩm đầy đủ pháp lý, bàn giao ở ngay là hàng hiếm trên thị trường BĐS.

Sức hút đó lý giải cho việc ra hàng đến đâu, bán hết đến đó của The S-Vista - tòa căn hộ cuối cùng thuộc phân khu Sapphire của “Quận Trung tâm” Vinhomes Ocean Park. Không chỉ đắt giá bởi yếu tố hiếm có khó tìm, tòa căn hộ này còn sở hữu nhiều lợi thế khác biệt đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư.

The S-Vista được đặt ngay tại vị trí đắc địa, giao điểm của hai tuyến huyết mạch của đại đô thị là Đại lộ 52m và đường Hải Đăng, kế cận Đại học VinUni và Tòa văn phòng TechnoPark. Bên cạnh đó, The S-Vista còn nằm ngay cửa ngõ kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp cư dân dễ dàng tận dụng hạ tầng tỷ đô với các dự án giao thông đã hoàn thành, như nút giao Cổ Linh 6 đường dẫn, cầu Vĩnh Tuy 8 làn xe, đường Vành đai 3…

Trong tương lai, giá trị gia tăng bền vững của The S-Vista còn được thúc đẩy nhờ loạt dự án có trong quy hoạch hoặc đang thực hiện, như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, cầu Ngọc Hồi, đường Vành đai 3.5. Đặc biệt, tòa căn hộ cũng thừa hưởng ngay hệ thống giao thông văn minh với VinBus kết nối nội ngoại khu và tuyến Metro số 8 với ga dừng ngay “Quận Trung tâm”.

The S-Vista có vị trí đắc địa, kế cận VinUni và TechnoPark.

Đáng chú ý, việc đón đầu các cột mốc gia tăng giá trị càng trở nên dễ dàng hơn khi The S-Vista là tòa căn hộ đầy đủ pháp lý, sẵn sàng bàn giao. Nhà đầu tư có thể gia tăng lợi nhuận ngay lập tức với các hoạt động cho thuê lưu trú. Đặc biệt là khi The S-Vista nói riêng và Vinhomes Ocean Park nói chung sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, thu hút lượng khách thuê khổng lồ đến từ các công ty nước ngoài đang hoạt động trong khu vực.

Khởi đầu năm mới với tổ ấm lý tưởng

Cùng với việc thu hút giới đầu tư, The S-Vista còn mang tới cơ hội hấp dẫn giúp nhóm khách hàng có nhu cầu mua ở thực được tận hưởng cuộc sống đẳng cấp nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ bên trong tòa nhà ra tới nội, ngoại khu.

Ngay từ khi bước qua cánh cửa tòa căn hộ, cư dân sẽ được đón chào với các dịch vụ chuẩn mực tại sảnh lễ tân sang trọng. Bên cạnh đó, cuộc sống tại The S-Vista là một chuỗi trải nghiệm bất tận với việc đón ngày mới bằng tầm view “triệu đô” trực diện Đại học VinUni hay đắm mình trong làn nước trong xanh tại bể bơi nội khu hay bể bơi bốn mùa “mui trần” độc đáo.

Hệ sinh thái tiện ích nội ngoại khu đa dạng, mang tới cho cư dân một cuộc sống đủ đầy.

Ngoài ra, The S-Vista còn nâng tầm cuộc sống cư dân bằng những kỳ quan xanh độc đáo của Vinhomes Ocean Park như hồ Ngọc Trai, hồ San Hô, biển nhân tạo Crystal Lagoon… Cư dân sẽ có những buổi chiều dạo bộ cùng gia đình, bạn bè; vùi chân dưới làn cát trắng mịn như tại resort; nằm dưới tán cọ xanh mát và nhìn ngắm khung cảnh tuyệt mỹ của những biển hồ rộng lớn.

The S-Vista còn được xem là chốn an cư hoàn hảo cho mọi lứa tuổi khi tòa căn hộ này nằm giữa trung tâm sống năng động với hàng nghìn căn shop sầm uất. Mỗi nhu cầu, sở thích của chủ nhân từ học tập, làm việc đến vui chơi giải trí đều được đáp ứng hoàn hảo với hệ sinh thái “họ Vin” và sự đồng hành của chủ đầu tư Vinhomes qua các hoạt động do Câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui khỏe tổ chức.

Cư dân sẽ có những trải nghiệm nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm nhờ những tiện ích đẳng cấp hiếm có.

Lựa chọn The S-Vista thời điểm này, các gia đình sẽ được sở hữu ngay một chốn an cư hoàn hảo để đón Tết sum vầy. Kết hợp với lợi thế nhận nhà ở ngay, chủ nhân The S-Vista sẽ nhanh chóng được hòa nhập vào cộng đồng văn minh, đẳng cấp tại Ocean City.