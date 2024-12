Nhận hối lộ, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hội An bị bắt

(VTC News) -

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với bị can Võ Hữu Dũng (SN 1973, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Hội An) và Lê Văn Được (SN 1987, nhân viên Phòng Quản lý Đô thị TP Hội An) về hành vi nhận hối lộ.

Khởi tố Trưởng phòng Quản lý Đô thị Hội An. (Ảnh: C.A)

Trước khi khởi tố các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh và phát hiện: Từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Võ Hữu Dũng và Lê Văn Được đã có hành vi nhận hối lộ của người dân khi đến nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa với tổng số tiền ban đầu xác định trên 900 triệu đồng.

Được biết, giữa tháng 12 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khởi tố ông Đỗ Văn Luận (SN 1982, Chủ tịch UBND phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi nhận hối lộ.

Cụ thể, lúc 17h55 ngày 6/12, công an bắt quả tang ông Đỗ Văn Luận có hành vi nhận hối lộ 60 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Sen (SN 1972, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) tại phòng làm việc của Luận.

Tại hiện trường, hai người đều khai nhận đây là số tiền ông Sen đưa cho Đỗ Văn Luận để ông này thực hiện việc quyết toán tiền thi công các công trình.