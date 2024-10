Nhận hối lộ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Công trình công cộng Hội An lĩnh án

(VTC News) -

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quốc Tiến (Phó tổng giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An) 5 năm tù về tội Nhận hối lộ, Trần Quang Kim Sơn (nhân viên của Công ty TNHH Đại Phát Tín) 18 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/11/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng phương tiện xe 4 bánh chạy năng lượng điện vận chuyển khách du lịch trong khu vực nội TP Hội An và giao cho Công ty CP công trình công cộng Hội An thực hiện.

Trần Quang Kim Sơn lĩnh 18 tháng tù vì tội Đưa hối lộ. (Ảnh: C.A)

Ngày 20/12/2016, Công ty CP công trình công cộng Hội An xây dựng phương án kinh doanh vận tải bằng xe điện 4 bánh chạy bằng năng lượng điện để đưa khách du lịch tham quan TP Hội An.

Ngày 6/2/2017, HĐQT Công ty CP công trình công cộng Hội An ban hành quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An để thực hiện việc kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe điện. Nguyễn Quốc Tiến đảm nhận chức Phó tổng giám đốc Công ty CP công trình công cộng Hội An và được HĐQT giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chung trong việc điều hành toàn bộ hoạt động mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của công ty.

Sau khi công ty phê duyệt chủ trương mua sắm, Sơn là nhân viên của Công ty TNHH Đại Phát Tín (đóng tại TP.HCM) đã gặp Tiến để trao đổi việc mua bán 30 xe điện.

Trong quá trình thỏa thuận, Sơn đặt vấn đề nhờ Nguyễn Quốc Tiến tạo điều kiện để Công ty TNHH Đại Phát Tín trúng thầu hợp đồng cung cấp 30 xe điện và hứa sẽ chi “hoa hồng” cho Tiến. Sau đó, Sơn và Tiến thống nhất số tiền chi "hoa hồng" 10 triệu đồng/xe, 30 xe là 300 triệu đồng.

Đầu năm 2017, Tiến chỉ đạo cho Giám đốc Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An ký kết hợp đồng mua bán 30 xe điện với giá hơn 7,3 tỷ đồng. Sau đó, Tiến điện thoại cho Sơn trao đổi việc mua bán xe trên phải tiến hành tổ chức đấu thầu do Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An là doanh nghiệp Nhà nước. Để đảm bảo cho việc mua bán thành công, Tiến và Sơn thống nhất tiến hành hợp thức hồ sơ đấu thầu.

Sau đó, Tiến giao cho Sơn lập hồ sơ mời thầu (nhiệm vụ này của chủ đầu tư) và gửi qua email mẫu hồ sơ mời thầu cho Sơn để điền các thông tin có liên quan đến 30 xe điện mà hai bên đã thỏa thuận. Đồng thời, Tiến yêu cầu Sơn tìm gửi danh sách 3 công ty tham gia đấu thầu để Tiến lập các thủ tục phê duyệt danh sách ngắn các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế theo quy định.

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu nói trên, Công ty CP Công trình công cộng Hội An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đại Phát Tín. Sau đó, hai bên đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán 30 xe điện. Tuy nhiên, khi hợp đồng được ký kết, Sơn chỉ chuyển “hoa hồng” cho Tiến 155 triệu đồng.

Sau khi nhận xe và đưa vào sử dụng thì xe thường xuyên bị hư lốp, Tiến yêu cầu Công ty TNHH Đại Phát Tín thực hiện bảo hành, khắc phục. Nếu không thực hiện thì Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An không thanh toán số tiền còn lại 1,2 tỷ đồng theo hợp đồng. Lúc này, Sơn trao đổi với Tiến về việc sẽ chi cho Tiến số tiền 250 triệu đồng để không thực hiện bảo hành. Tiến đồng ý và đưa số tài khoản của vợ để Sơn chuyển 250 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, Sơn đã đưa cho Tiến tổng cộng 405 triều đồng để được trúng thầu cung cấp 30 xe điện cho Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An và không thực hiện việc bảo hành, sửa chữa khi xe bị hư hỏng.