Nhãn hàng Yoosun Rau má vinh dự lọt 'Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024'

(VTC News) -

Lễ công bố và vinh danh “Thương Hiệu Mạnh Quốc gia 2024” do Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu – Hatap tổ chức thường niên hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh những thương hiệu mạnh có uy tín, chất lượng hàng đầu của các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, phân phối tại thị trường Việt Nam.

Tại buổi lễ, Nhãn hàng Yoosun Rau má - Công ty TNHH Đại Bắc vinh dự lọt Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024 lần thứ 5, dựa trên những tiêu chí về sự tăng trưởng bền vững, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Đại diện nhãn hàng Yoosun Rau má - Công ty TNHH Đại Bắc nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc Gia 2024.

Ra mắt từ năm 2004, mỗi năm Yoosun Rau má nhận được sự tin tưởng của hàng triệu bà mẹ trong việc chăm sóc làn da trẻ em và gia đình vì nhiều lý do:

- Thứ nhất, Yoosun Rau má được sản xuất tại Nhà máy Dược mỹ phẩm Đại Bắc, một trong số ít nhà máy đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á - cGMP-ASEAN do Cục quản lý Dược chứng nhận. Do đó, Yoosun Rau má được sản xuất bằng quy trình chuẩn, đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Thứ 2, Yoosun Rau má lành tính và đa di năng, có thể giải quyết nhiều vấn đề về da như làm dịu vết côn trùng cắn, muỗi đốt, rôm sảy, mẩn ngứa, hăm da…

- Thứ 3, bên cạnh chú trọng phát triển chất lượng sản phẩm, Yoosun Rau má còn tích cực lan tỏa nhiều giá trị tích cực thông qua việc tổ chức trao học bổng, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang điều trị tại các bệnh viện nhân dịp Tết Thiếu Nhi và Trung thu mỗi năm;

Phối hợp cùng Quỹ Tấm Lòng Việt của VTV thực hiện 2 số Cùng Em Đến Trường để trao tặng thiết bị giảng dạy cũng như học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp cùng AloBacsi thăm khám cho bà con vùng sâu, vùng xa…

Bộ đôi sản phẩm Mát lành làn da từ chiết xuất Rau má - Kem bôi da và Gel tắm gội thảo dược Yoosun Rau má.

Nhân kỷ niệm 20 năm trên hành trình vươn xa, bên cạnh kem bôi da quốc dân, nhãn hàng còn phát triển thêm gel tắm gội thảo dược Yoosun Rau má, tạo nên bộ đôi mát lành, giúp mát da, ngừa rôm sảy, mẩn ngứa.

Gel tắm gội thảo dược Yoosun Rau má được thiết kế dành riêng cho trẻ với các thành phần chính là: Dịch chiết xuất rau má, chiết xuất củ gừng, chiết xuất Bisabolol giúp làm sạch da, phòng ngừa rôm sảy, mẩn ngứa xuất hiện.

Giải thưởng Thương hiệu mạnh Quốc gia 2024 vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực cho nhãn hàng Yoosun Rau má trên hành trình thực hiện hóa khát vọng chăm sóc và bảo vệ làn da Việt, đặc biệt là nhóm trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước.

Thời gian tới, Yoosun Rau má sẽ liên tục nỗ lực và phát triển để đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, hiệu quả và an toàn.