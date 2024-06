Nhận định bóng đá Italy vs Albania: Đẳng cấp nhà vô địch

(VTC News) -

Đội tuyển Italy bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch EURO bằng cuộc đối đầu Albania. Chạm trán đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, đoàn quân thiên thanh phải thắng.

Nhận định, phong độ Italy vs Albania

Sau chức vô địch EURO 2020 (diễn ra năm 2021), đội tuyển Italy gặp phải cú sốc lớn. Đội bóng có biệt danh "Azzurri" không vượt qua được vòng loại World Cup 2022. Thất bại này là đòn giáng mạnh vào niềm tự hào của các cổ động viên bóng đá Italy.

Đội bóng thiên thanh hiện tại là phiên bản mới sau khi huấn luyện viên Luciano Spalletti thay vị trí của người tiền nhiệm Roberto Mancini. Họ vượt qua vòng loại không mấy suôn sẻ.

Italy chạm trán Albania.

Italy chỉ thắng được 4 trận, còn lại là 2 trận hòa và 2 thất bại. Gianluigi Donnarumma và đồng đội chỉ giành suất dự EURO 2024 sau khi cầm hòa Ukraine ở lượt đấu cuối, qua đó bằng điểm với đối thủ này và xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Thành tích của Italy trong 4 trận giao hữu trước giải là 3 thắng, 1 hòa. Vấn đề rõ rệt nhất đối với HLV Spalletti là khâu ghi bàn. Trận đấu đầu tiên trước đối thủ yếu là cơ hội tốt để các tiền đạo Italy chạy đà, lấy cảm giác để chuẩn bị cho 2 trận quan trọng còn lại ở vòng bảng.

Italy sa sút nhưng họ vẫn vượt trội so với Albania. Dù đội bóng do HLV Sylvinho dẫn dắt đứng đầu bảng vòng loại với sự góp mặt của Czech và Ba Lan, họ vẫn còn khoảng cách xa so với các "thế lực" hàng đầu.

So sánh lực lượng

Italy không có sự phục vụ của Nicolo Zaniolo, Domenico Berrardi, Destiny Udogie (chấn thương) và Sandro Tonali (cấm thi đấu). HLV Spalletti vừa phải loại thêm Francesco Acerbi và Giorgio Scalvini vì cả 2 không kịp bình phục.

Albania không thể so với Italy về mức độ nổi tiếng, tên tuổi các cầu thủ. Dù vậy, họ cũng có những thành viên hiểu rất rõ về bóng đá Italy. Đó là Berat Djimsiti đang chơi cho Atalanta và Kristjan Asllani khoác áo Inter Milan.

Đội hình dự kiến Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca

Đội hình dự kiến Albania: E. Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja

Dự đoán tỷ số

Italy 1-0 Albania