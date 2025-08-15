Nhân chứng vụ không tặc năm 1979 xúc động khi xem 'Tử chiến trên không'

(VTC News) -

Lấy cảm hứng từ các vụ không tặc có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam sau năm 1975, Tử chiến trên không tái hiện phi vụ tấn công máy bay do Long (Thái Hòa) cầm đầu. Nhóm không tặc bất ngờ khống chế chuyến bay dân dụng, áp đảo phi hành đoàn và toàn bộ hành khách.

Giữa tình huống sinh tử, 2 nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh) buộc phải phối hợp cùng các thành viên khác chống trả nhóm tội phạm và bảo vệ an toàn cho hành khách, đưa chuyến bay hạ cánh an toàn.

Đoàn phim "Tử chiến trên không" và các chiến sĩ công an.

Tại buổi showcase ở Hà Nội, truyền thông lần đầu được xem trọn vẹn 7 phút mở đầu kịch tính của phim và lắng nghe các diễn viên chia sẻ về quá trình quay trong không gian hẹp, thiếu oxy.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong – Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân – khẳng định đây là dấu mốc đặc biệt của Điện ảnh Công an Nhân dân, bởi hơn 30 năm qua chưa từng có phim điện ảnh chiếu rạp thuộc đơn vị. Điện ảnh Công an Nhân dân luôn mong muốn thực hiện các đề tài cốt lõi về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội với chất liệu từ các vụ án có thật. Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm lực lượng Công an Nhân dân, như một lời tri ân thế hệ đi trước.

Tại sự kiện, nhân chứng vụ không tặc trên máy bay AN24 năm 1979 - ông Nguyễn Đắc Thoại cũng có mặt. Ông là nhân viên an ninh hàng không trực tiếp tham gia khống chế, tước vũ khí các đối tượng trong tình huống chúng giấu lựu đạn trong vỏ hộp sữa.

Ông Nguyễn Đắc Thoại, nhân chứng vụ không tặc năm 1979.

“Thông qua hình ảnh trong phim, tôi rất xúc động khi được nhìn lại chính mình trong những ngày thực hiện nhiệm vụ. Các diễn viên đã thể hiện tốt tác phong như một chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ hành khách trên chuyến bay”, ông nói.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ê-kíp đã dựng mô hình máy bay với kích thước và nội thất sát thực tế, yêu cầu diễn viên luyện tập thường xuyên trong khoang máy bay để tăng độ chân thật. Quá trình quay đòi hỏi sự chịu đựng lớn vì phải tắt điều hoà khi bấm máy, khiến không khí ngột ngạt, khó thở.

Đảm nhận vai cảnh vệ trong phim, diễn viên Thanh Sơn nói lần hợp tác này cùng Thái Hoà như "song ca cùng thần tượng". Thanh Sơn nói anh có 2 thần tượng, phía Bắc là NSND Công Lý, còn phía Nam là Thái Hoà. Dù quá trình làm phim vất vả, mọi người phải quay trong không gian hẹp và thiếu oxy nhưng nam diễn viên nói chính điều đó lại khiến anh cảm về nhân vật tốt hơn. Trước khi vào phim Thanh Sơn phải nhuộm da giữa trưa nắng để đạt yêu cầu của đạo diễn.

Diễn viên Thanh Sơn.

Nam diễn viên cho biết vì nội thất máy bay có nhiều chi tiết nhỏ và sắc cạnh nên nhiều khi đi về nhà anh mới phát hiện trên người đầy vết bầm tím mà không nhớ đập vào đâu vì khi quay quá hăng.

Đạo diễn Hàm Trần đánh giá cao sự lăn xả của Thanh Sơn và các diễn viên mà anh nói họ đã nỗ lực tới 500%. Anh từng thót tim vì sợ Thanh Sơn bị đập đầu khi quay cảnh hành động.

Diễn viên Ma Ran Đô vào vai một cảnh vệ khác trong phim. Anh cho biết, bối cảnh mô phỏng máy bay với từng chi tiết chân thực khiến anh vô cùng hào hứng. Dù các cảnh hành động khó tránh khỏi chấn thương, anh và đồng nghiệp vẫn quyết tâm hoàn thành để truyền tải trọn vẹn tinh thần bộ phim đến khán giả.

Tử chiến trên không không chỉ tái hiện những tình huống căng thẳng, kịch tính trên bầu trời mà còn khắc họa tinh thần quả cảm của lực lượng an ninh hàng không Việt Nam, nối kết ký ức lịch sử với điện ảnh hôm nay. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 19/9.

Trailer kịch tính phim "Tử chiến trên không".