Nhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TP.HCM: Không dám mở kiểm tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ vali chứa thi thể người phụ nữ vứt trong hẻm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Đồng thời, công an đang tạm giữ để lấy lời khai của nghi can V.B.T (33 tuổi, ngụ ở địa phương) để làm rõ vụ án mạng.

Người chị họ của T. cho biết, T. là người câm điếc bẩm sinh. Trước đây, T. sinh sống cùng cha mẹ, em trai và những người bà con ở ngôi nhà trong hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Vị trí vứt vali chứa thi thể người là hẻm nhỏ cụt gần cạnh nhà nghi can. (Ảnh: B.T)

Mấy năm trước, cha mẹ và em trai đi nước ngoài theo diện bảo lãnh, riêng T. không đi được nên ở lại sống tại lầu 1 ngôi nhà, còn lầu khác là nơi sinh sống của những người họ hàng.

Người chị họ nói trên và những người bà con chung sống cho biết thêm, bình thường B.T. rất hiền lành, ít giao tiếp với hàng xóm và những người sống chung ngôi nhà, thi thoảng có dẫn bạn về nhưng không biết rõ những người này ở đâu.

Cuộc sống của B.T. chủ yếu được cha mẹ gửi tiền chu cấp.

Về cô gái là nạn nhân, người chị họ cho biết cũng không rõ là bạn gái hay quen biết như thế nào với B.T. và cũng không biết mặt cô này.

Theo người chị họ, sau khi xảy ra vụ việc, chị và gia đình có tìm hiểu thì được biết, chiếc vali chứa thi thể cô gái được B.T. đưa đến vứt tại hẻm cụt cách nhà chừng 20m, trong khoảng rạng sáng 25/7.

Chị T. là nhân chứng đầu tiên phát hiện chiếc vali này. Chị kể, sáng 25/7, chị cùng một phụ nữ hàng xóm phát hiện chiếc vali để trước nhà, có mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Không dám mở kiểm tra và có nhiều nghi vấn nên chị T. cùng hàng xóm xung quanh đã trình báo công an.

Khi công an phường đến kiểm tra thì mọi người xung quanh mới biết là thi thể người phụ nữ bên trong. Sau đó, khá đông lực lượng Công an TP.HCM có mặt để điều tra. Những người dân xung quanh hiếu kỳ kéo đến xem.

Cơ quan chức năng phong toả để điều tra hiện trường vụ vali chứa thi thể người phụ nữ. (Ảnh: B.T)

“Lúc đó tôi có thấy chiếc vali màu đen, kích thước chừng 88x60. Vì tôi là một trong những người đầu tiên phát hiện chiếc vali nên công an có mời lấy lời khai”, chị T. cho biết.

Một phụ nữ lớn tuổi, là hàng xóm đầu hẻm cho biết, bà là người chứng kiến nghi can B.T. từ nhỏ đến lớn. Theo bà, người này rất hiền lành, vì câm điếc nên ít tiếp xúc với ai. Khi cần giao tiếp với ai T. dùng điện thoại ghi nội dung để đưa cho người khác đọc.

Theo bà hàng xóm cũng như một số người thân của B.T, nạn nhân khả năng là bạn gái, cũng câm điếc thi thoảng đến tìm T.

Được biết, sau khi phát hiện vali chứa thi thể người phụ nữ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây điều tra hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng, người có liên quan và trích xuất camera của các nhà dân, các vị trí trong hẻm. Xác định B.T. là nghi can số một, công an đã tổ chức truy xét và chỉ vài giờ sau đã bắt giữ được người đàn ông câm điếc này tại Đồng Nai.