Nhận 1 tỷ đồng từ người yêu em trai để đầu tư bất động sản, chị gái dính lao lý

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Mỹ (48 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là bà Lan, bạn gái của em trai bị cáo.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Thông qua chuyện tình cảm của em trai, Mỹ quen biết bà Lan.

Đầu năm 2023, trong chuyến đi chơi cùng nhau, Mỹ dẫn em trai và bà Lan đến một thửa đất tại huyện Bá Thước (cũ), Thanh Hóa. Thửa đất này vốn không liên quan gì đến Mỹ nhưng bị cáo vẫn giới thiệu là "đã mua được" và rủ bà Lan góp vốn 1 tỷ đồng, hứa cắt lại 200m2, chỉ cần 1 - 2 tháng sẽ lo xong toàn bộ giấy tờ.

Thấy thửa đất có tiềm năng, Mỹ lại là chị của bạn trai nên bà Lan tin tưởng, chuyển khoản 4 lần tổng cộng 1 tỷ đồng. Nhận tiền, bị cáo không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa mà dùng toàn bộ khoản tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Mỹ tại phiên toà.

Quá trình giải quyết vụ án, Phạm Thị Mỹ có 3 lời khai khác nhau. Ban đầu, bị cáo thừa nhận cầm 1 tỷ đồng của bà Lan nhưng khẳng định không lừa đảo; ngay từ khi chưa khởi tố vụ án, bị cáo đã nộp lại toàn bộ để trả cho bà Lan.

Tiếp đó, Mỹ thay đổi, thừa nhận việc đưa ra các thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền của bị hại. Một thời gian sau, bị cáo lại phủ nhận hành vi phạm tội.

Khai tại tòa, bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng. Giải thích về việc từng có lời khai nhận tội, Phạm Thị Mỹ nói thời điểm đó có người bạn cùng phòng giam bị tử vong nên bị cáo rất hoảng sợ, "chỉ muốn nhận cho xong để được về", toàn bộ lời khai là do "điều tra viên đọc cho chép"; khi bình tĩnh trở lại thấy mình không lừa đảo nên thay đổi lời khai.

Bị cáo nói mình và bị hại vốn thân thiết, từng cùng nhau mua bán đất để kiếm lời. Đúng là bị hại đã chuyển 1 tỷ đồng, song số tiền này là do bà Lan chủ động đặt vấn đề, nói đang có tiền nhàn rỗi nên muốn nhờ Mỹ đầu tư dài hạn 3 - 5 năm, miễn sao có lợi nhuận.

Mỹ cũng phủ nhận việc dẫn bị hại đi xem đất, lập luận rằng bị cáo đang đầu tư vào nhiều lô đất, bà Lan nhờ đầu tư nhưng là đầu tư lâu dài chứ không phải lướt sóng, nên khi bà Lan đặt vấn đề thì bị cáo nói sẽ tính toán chứ chưa chốt là mảnh đất cụ thể nào.

Phạm Thị Mỹ nói rằng, với số tiền 1 tỷ đồng, vì bà Lan cho phép sử dụng miễn sao có lời nên Mỹ đã tạm thời dùng vào việc cá nhân, tuy nhiên trong nhà lúc nào cũng sẵn tiền mặt để xử lý khi cần thiết, chứ Mỹ không lừa bị hại để lấy tiền chi tiêu.

Ngược lại, bà Lan khẳng định được dẫn đi xem đất ít nhất 2 lần. Số tiền 1 tỷ đồng là để mua mảnh đất mà bị cáo giới thiệu chứ không phải đầu tư chung chung. Sau khi chuyển tiền và chờ mãi không thấy sang tên đất, bà hỏi thì Mỹ lấy lý do hồ sơ trục trặc, thậm chí gọi điện không bắt máy.

Em trai của bị cáo được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ông này nói "rất khó xử" khi một bên là bạn gái, một bên là chị ruột, nhưng "việc gì phải ra việc đó". Ông khẳng định lời khai của bạn gái là đúng, ông từng khuyên chị trả lại tiền để giải quyết êm xuôi song không thành…

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng chưa đủ căn cứ xác định thân chủ phạm tội. Hồ sơ vụ án cho thấy không có chứng cứ vật chất nào (tin nhắn, ghi âm, hình ảnh…) chứng minh bị cáo là người chủ động rủ bị hại góp tiền mua đất. Thực tế, bị hại mới là người chủ động đề cập việc đầu tư.

Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo nhiều lần đưa bị hại đi xem đất, nhưng chỉ dựa vào lời khai một chiều từ bị hại và em trai bị cáo. Hai người này cũng không cung cấp tài liệu gì để cho thấy lời khai của mình là đúng.

Suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn thừa nhận cầm 1 tỷ đồng để đầu tư đất cho bị hại, điều này "khác với hành vi thường gặp của tội phạm lừa đảo" là sẽ tìm mọi cách chối bỏ. Hơn thế, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền từ khi chưa bị khởi tố, đồng nghĩa hậu quả vật chất chưa xảy ra, việc khởi tố, truy tố là "có phần khiên cưỡng".

Luật sư bào chữa tại toà.

Luật sư cũng cung cấp một vi bằng được cho là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bị cáo Mỹ và em trai trước khi vụ án bị khởi tố. Nội dung tin nhắn cho thấy hai người có mâu thuẫn vì chuyện đầu tư đất đai. Vì thế, lời khai làm chứng của ông này có thể không đảm bảo khách quan…

Người bào chữa đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các "điểm mờ" như đã nêu. Nếu không chấp nhận, tòa cần tuyên bị cáo không phạm tội.

Tham gia đối đáp, đại diện cơ quan công tố không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư. Kiểm sát viên khẳng định bị cáo đã dùng các thủ đoạn gian dối, bao gồm việc đưa ra thông tin không đúng về thửa đất, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại.

Đai diện viện kiểm sát cũng cho rằng, bị cáo nói nhận tội vì hoảng sợ khi thấy bạn cùng phòng giam tử vong và bị điều tra viên tác động vào lời khai, song không đưa ra được căn cứ chứng minh cho việc này.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 14 - 15 năm tù.

Do vụ án phức tạp, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 26/8 tới.