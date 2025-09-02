Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người Việt Nam

(VTC News) -

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 1/9 có phát biểu nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Thay mặt Chính phủ Mỹ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9.

Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người dân Việt Nam và những bước tiến mà các bạn đã đạt được. Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc, trở thành một đối tác không thể thiếu trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và là một nước đi đầu trong việc ứng phó với các thách thức chung toàn cầu".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm, năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Mỹ tự hào về những tiến triển mà hai bên đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, qua đó củng cố hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục, cũng như trong việc ứng phó các thách thức khu vực, bao gồm an ninh hàng hải và tội phạm xuyên quốc gia.

"Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử này, chúng tôi tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho người dân Mỹ và Việt Nam, cũng như toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nhân ngày đặc biệt này, tôi xin gửi lời chúc nồng nhiệt nhất tới người dân Việt Nam. Xin chúc các bạn có một lễ kỷ niệm vui và một năm thịnh vượng phía trước", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Video: Đại sứ quán Mỹ)