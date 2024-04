Nhà Trắng phản ứng trước cáo buộc liên quan khủng bố ở Nga

(VTC News) -

Sau khi Moskva cho biết họ đang xem xét một số công ty và quan chức chính phủ phương Tây như một phần của cuộc điều tra về việc tài trợ cho một chuỗi các cuộc tấn công khủng bố ở Nga, Washington khẳng định không có lý do gì để hướng đến bất kỳ nghi phạm tiềm năng nào khác ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu với các nhà báo hôm 9/4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng các cáo buộc “vô lý”. “Nga biết chính IS đã thực hiện vụ tấn công ở Moskva, chúng tôi biết chính IS đã thực hiện vụ tấn công ở Moskva, chúng tôi đã cảnh báo Nga về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra ở Moskva, nhưng tất cả chỉ là ồn ào".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Washington đưa ra cảnh báo công khai về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở Nga vào đầu tháng 3, vài tuần trước vụ tấn công ở thành phố Crocus. Kể từ đó, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố tất cả các bằng chứng đều chỉ ra ISIS-K, một nhánh của nhóm khủng bố có trụ sở tại Afghanistan, từng kiểm soát các khu vực ở Iraq và Syria, là kẻ chủ mưu và thủ phạm duy nhất của vụ thảm sát.

Mỹ cũng phủ nhận khả năng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

Người phát ngôn Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petrenko trước đó cho biết họ đã "xác định rằng các khoản tiền chảy qua các tổ chức thương mại, bao gồm cả tập đoàn dầu khí Burisma Holdings, hoạt động ở Ukraine, đã được sử dụng trong những năm gần đây để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Nga".

Cụ thể, ngoài vụ tấn công Crocus City Hall vào tháng trước, cuộc điều tra còn xem xét các hành động khủng bố khác, bao gồm vụ ám sát các nhân vật nổi tiếng của công chúng và đánh bom đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Nga đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc rằng Ukraine và những nước ủng hộ phương Tây có liên quan đến các hoạt động khủng bố trên đất Nga. Cuộc điều tra được cho là đã xác định rằng ít nhất một số nhà tài trợ khủng bố đã được chuyển qua các công ty Ukraine, bao gồm cả Burisma Holdings - nơi con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden - Hunter Biden từng làm việc.