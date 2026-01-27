Nhà Trắng khẳng định ông Trump không lùi bước trong truy quét nhập cư

(VTC News) -

Theo Reuters, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống Donald Trump không muốn chứng kiến người dân bị thương hay thiệt mạng trên các đường phố nước Mỹ, nhưng ông sẽ không lùi bước trước nỗ lực truy quét những “người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực” khỏi bang Minnesota.

Tại buổi họp báo ngày 26/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đề cập đến vụ y tá 37 tuổi tên Alex Pretti bị các đặc vụ liên bang bắn chết trong lúc thực hiện chiến dịch truy quét nhập cư ở thành phố Minneapolis cuối tuần trước. “Cần làm rõ bối cảnh dẫn đến khoảnh khắc bi thảm hôm 24/1. Thảm kịch này xảy ra do sự chống đối có chủ ý và thù địch của các lãnh đạo Dân chủ tại Minnesota trong nhiều tuần qua”, bà Leavitt nói.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 26/1. (Nguồn: Reuters)

Bà Leavitt khẳng định ông Trump “sẽ không bao giờ từ bỏ lời hứa trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực để giúp nước Mỹ an toàn trở lại, đồng thời hoan nghênh mọi sự hợp tác hướng tới mục tiêu đó”.

Các lãnh đạo Đảng Dân chủ phản đối việc chính quyền Trump tăng cường lực lượng đặc vụ di trú tới Minnesota, gọi đây là “cuộc xâm nhập ngoài vòng pháp luật” làm đe dọa an toàn công cộng. Những cuộc biểu tình lớn trên đường phố cũng diễn ra trong điều kiện giá rét dưới 0 độ C.

Bà Leavitt kêu gọi các lãnh đạo chính trị tại Minnesota bàn giao những người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ trong các nhà tù cho chính quyền liên bang, cũng như bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào có lệnh truy nã còn hiệu lực hoặc có tiền sử phạm tội, để trục xuất ngay lập tức.

Bà cũng cho biết ông Trump muốn Quốc hội nhanh chóng thông qua luật chấm dứt các chính sách “thành phố trú ẩn” mà một số địa phương đang áp dụng đối với người nhập cư không giấy tờ.

Người dân tập trung tại một đài tưởng niệm nơi y tá Alex Pretti bị các đặc vụ nhập cư liên bang bắn chết. (Nguồn: Reuters)

Kết quả thăm dò mới nhất do Reuters phối hợp với hãng khảo sát Ipsos cho thấy mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cách Tổng thống Donald Trump xử lý vấn đề nhập cư đang suy giảm rõ rệt. Theo đó, chỉ 39% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực các biện pháp nhập cư của ông Trump, trong khi 53% bày tỏ quan điểm phản đối. Con số này thấp hơn so với đầu tháng 1/2025, thời điểm nhập cư từng được xem là một trong những lĩnh vực giúp cải thiện mức độ tín nhiệm của ông Trump ngay sau khi nhậm chức.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ chung đối với Tổng thống Mỹ giảm xuống còn 38%, chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông.

Đối với việc thực thi chính sách nhập cư, 58% số người được hỏi cho rằng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã hành động quá mức trong các chiến dịch trấn áp người nhập cư. Trong khi đó, 12% nhận định các biện pháp hiện nay vẫn chưa đủ cứng rắn, còn 26% cho rằng cách làm hiện tại là phù hợp.