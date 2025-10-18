Bộ trưởng Tài chính Mỹ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc để ngăn căng thẳng thuế quan

(VTC News) -

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Malaysia vào tuần tới. Cuộc gặp nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, điều mà Tổng thống Donald Trump thừa nhận là “không thể kéo dài”.

Ông Bessent thông báo kế hoạch này trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Sau đó, ông xác nhận lại trên mạng xã hội X rằng hai bên “đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và chi tiết về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc” trong cuộc điện đàm tối cùng ngày.

“Chúng tôi sẽ gặp trực tiếp vào tuần tới để tiếp tục thảo luận", ông Bessent viết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (Nguồn: Reuters)

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ông Hà và ông Bessent đã có cuộc trao đổi “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng” về các vấn đề kinh tế – thương mại song phương. Hai bên cũng nhất trí sớm khởi động vòng đàm phán mới.

Trong sáu tháng qua, hai quan chức đã gặp nhau tại bốn thành phố châu Âu để đạt được “thỏa thuận ngừng bắn" về thuế quan. Thỏa thuận này giúp hạ mức thuế vốn từng ở mức ba con số giữa hai nước. Tuy nhiên, nó sẽ hết hiệu lực vào ngày 10/11.

Nếu cuộc gặp tới diễn ra tại Malaysia, đây sẽ là sự chuyển hướng sang một quốc gia Đông Nam Á có quan hệ thương mại chặt chẽ với cả Mỹ và Trung Quốc. Malaysia hiện đang chịu mức thuế 19% do Mỹ áp đặt và có nguy cơ bị đánh thuế 100% đối với chip bán dẫn trong cuộc rà soát thương mại vì lý do an ninh quốc gia.