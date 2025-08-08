Nhà thầu trông giữ xe ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng lạm thu

(VTC News) -

Ngày 8/8, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đã báo cáo Sở Y tế về việc nhà thầu trông giữ xe tại bệnh viện bị tố lạm thu.

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - nơi xảy ra vụ nhà thầu trông giữ xe bị tố lạm thu.

Trước đó, người nhà bệnh nhân bức xúc phản ánh về phí gửi xe tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (cơ sở 1 trên đường Lê Văn Hiến).

Cụ thể, người dân chỉ gửi xe qua 1 đêm và lấy xe vào sáng hôm sau nhưng bị thu 5.000 đồng/lượt. Khi người nhà bệnh nhân thắc mắc về mức thu này thì nhân viên giữ xe trả lời với thái độ khó chịu và cho rằng bảng giá giữ xe đã được cập nhật thay đổi mức giá mới. Tuy nhiên lại không hề có bảng niêm yết giá mới nào, chỉ có 1 bảng niêm yết giá giữ xe theo mức cũ với phí xe máy khi giữ xe trong ngày là 1.000 đồng/lượt và qua đêm 2.000 đồng/lượt.

Ông Trần Đình Vinh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng – cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân, bệnh viện đã kiểm tra thực tế và mời đại diện đơn vị thầu dịch vụ trông giữ xe bệnh nhân vào làm việc.

Đối chiếu giá niêm yết dịch vụ giữ xe tại bệnh viện với ý kiến phản ánh của người dân thì nhà thầu trông giữ xe đã thu phí không đúng với bảng giá dịch vụ đã được niêm yết, thu giá cao hơn so với quy định; đồng thời còn có thái độ khó chịu với người dân.

Tại buổi làm việc, nhà thầu cam kết với bệnh viện sẽ không tái phạm và chấm dứt tình trạng thu phí cao hơn so với quy định.

Theo ông Vinh, để chấm dứt tình trạng trên, bệnh viện yêu cầu nhà thầu trông giữ xe bệnh nhân cần phải nghiêm túc thực hiện việc thu phí theo đúng giá dịch vụ giữ xe trên địa bàn thành phố và phải bảo đảm thực hiện việc trông giữ xe 24/24 giờ như đã ký hợp đồng với bệnh viện. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì bệnh viện sẽ chấm dứt hợp đồng.

Được biết, nhằm hỗ trợ cho người dân nghèo trong quá trình đi điều trị, khám chữa bệnh, từ năm 2011 đến năm 2018, TP Đà Nẵng đã thực hiện chính sách miễn phí giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện công, kể cả bệnh viện trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/1/2019, thành phố triển khai thu tiền dịch vụ trông giữ xe tại các cơ sở y tế công lập theo Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13. Theo đó, mức giá dịch vụ trông giữ xe được quy định đối với xe đạp, xe máy 1.000 đồng/chiếc/lượt vào ban ngày và 2.000 đồng/chiếc/lượt vào ban đêm (xe máy). Gửi cả ngày lẫn đêm 2.000 đồng/chiếc/lượt với xe đạp và 3.000 đồng/chiếc/lượt với xe máy.