Nhà tắm nên lát gạch gì phù hợp?

(VTC News) -

Nhà tắm là không gian sinh hoạt đặc biệt trong mỗi ngôi nhà, nơi thường xuyên tiếp xúc với nước, độ ẩm cao và dễ trơn trượt. Vì vậy, việc lựa chọn loại gạch lát phù hợp cho nhà tắm không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn quyết định độ an toàn và độ bền trong quá trình sử dụng.

Tiêu chí quan trọng khi chọn gạch lát nhà tắm

Khi chọn gạch lát phòng tắm, gia chủ cần chú ý đến khả năng chống trơn trượt. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu, đặc biệt với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, gạch lát nhà tắm cần có độ hút nước thấp nhằm hạn chế nấm mốc, bong tróc và tăng tuổi thọ công trình.

Gạch lát nhà tắm cần đảm bảo dễ vệ sinh, ít bám bẩn. Nên chọn loại gạch có bề mặt không quá nhám giúp việc lau chùi thuận tiện hơn.

Ngoài ra, màu sắc, kích thước gạch lát cần hài hòa với tổng thể không gian.

Gạch lát nền phòng tắm nên chọn loại nào?

Gạch men nhám

Gạch men nhám là dòng gạch được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay cho khu vực nhà tắm. Bề mặt gạch được xử lý nhám nhẹ giúp tăng độ ma sát, hạn chế trơn trượt khi sàn ướt.

(Ảnh: Gạch Hải Minh)

Ưu điểm của gạch men nhám là mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, dễ phối với nhiều phong cách từ hiện đại đến tối giản. Tuy nhiên, nên chọn loại nhám vừa phải để tránh tình trạng bám bẩn, khó vệ sinh.

Gạch giả đá

(Ảnh: CMC Tiles)

Nếu yêu thích vẻ đẹp cao cấp, gạch giả đá là gợi ý đáng cân nhắc. Dòng gạch này mô phỏng vân đá tự nhiên, mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế cho không gian nhà tắm.

Gạch giả đá thường có độ cứng cao, khả năng chống thấm tốt và ít bị trầy xước. Gia chủ nên ưu tiên loại có bề mặt mờ hoặc nhám nhẹ để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Gạch mosaic

(Ảnh: Sbshouse)

Gạch mosaic thường được sử dụng cho sàn khu vực tắm đứng hoặc tạo điểm nhấn trang trí. Với kích thước viên nhỏ, nhiều đường ron, gạch mosaic có khả năng chống trơn tốt.

Ngoài ra, mosaic còn giúp không gian nhà tắm trở nên sinh động, hiện đại hơn. Tuy nhiên, việc vệ sinh gạch cần được chú ý để tránh ố bẩn theo thời gian.

Gạch granite

Gạch granite có kết cấu đặc, độ hút nước thấp và khả năng chịu lực tốt nên được sử dụng nhiều trong phòng tắm. Nên chọn loại granite bề mặt mờ hoặc nhám để hạn chế trơn trượt.

(Ảnh: Thtstone)

Loại gạch này phù hợp với những gia đình muốn đầu tư lâu dài, hạn chế sửa chữa về sau. Màu sắc gạch granite thường trung tính, dễ phối với thiết bị vệ sinh.

Gạch giả sỏi

(Ảnh: Cmctiles)

Không chỉ tạo vẻ đẹp sống động, gạch giả sỏi còn có tác dụng chống trơn trượt tốt, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, gạch giả sỏi cũng chống rong rêu và ẩm mốc tốt, phù hợp để lát sàn phòng tắm.