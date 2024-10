Nhà sản xuất nói gì khi Phương Lan - Phan Đạt tham gia gameshow giữa ồn ào?

(VTC News) -

Người yêu tôi đỉnh nhất là chương trình truyền hình được Việt hoá từ gameshow về âm nhạc kết hợp với tình yêu của CJ ENM (Hàn Quốc) mang tên My boyfriend is better.

Chương trình quy tụ 40 cặp đôi với những câu chuyện riêng, sẽ góp phần tạo nên một chương trình độc đáo và khắc họa những mảnh ghép cảm xúc đa sắc. Bên cạnh đó, có những cặp đôi nổi tiếng như diễn viên hài Lê Lộc - Tuấn Dũng, diễn viên Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc hay Phương Lan - Phan Đạt...

Phương Lan và Phan Đạt là một trong số cặp đôi tham gia chương trình.

Sự xuất hiện của Phan Đạt và Phương Lan gây nhiều tranh cãi cho khán giả. Thời gian qua, Phan Đạt đang có những ồn ào liên quan đến Sân khấu Thế giới trẻ.

Trước thắc mắc về việc chương trình cố tình mượn ồn ào của cặp đôi để PR, bà Nguyễn Thu Hương - đại diện NSX khẳng định: "Nghệ sĩ rất cần hào quang, câu chuyện để làm mới với khán giả. Nhưng tôi không nghĩ Phương Lan và Phan Đạt tạo nên một câu chuyện như thế để PR hay tạo hiệu ứng cho chúng tôi. Tôi cũng mong hai bạn sẽ hạnh phúc".

Nói thêm về việc sẽ bị khán giả phản ứng, bà Hương cho biết Phan Đạt, Phương Lan chỉ là một trong 40 cặp thí sinh dự thi trong chương trình chứ không phải cặp đôi đồng hành xuyên suốt trong 10 tập phát sóng.

"Hai nghệ sĩ trẻ đang trong giai đoạn khá khó khăn trong chuyện tình cảm. Nhưng riêng với suy nghĩ của tôi, mối quan hệ của hai vợ chồng hay hai người yêu nhau nó không hoàn toàn màu hồng mà sẽ có giai đoạn khó khăn nên cũng mong truyền thông báo chí hỗ trợ để các bạn vượt qua khó khăn", nhà sản xuất chia sẻ.

Thanh Duy đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Chia sẻ thêm về chương trình, NSX cho biết 10 tập của Người yêu tôi đỉnh nhất là cuộc tranh tài về âm nhạc dành cho các cặp đôi, nơi những bạn trai sẽ phô diễn khả năng ca hát.

Trong khi đó, các cô gái sẽ lựa chọn “đầu tư” vào người mình yêu hoặc giọng ca của chàng trai khác mà cô ấy cho rằng sẽ chiến thắng để nhận về phần thưởng lớn nhất.

"Anh tài" Thanh Duy sẽ đảm nhận vai trò MC. Đồng hành cùng các cặp đôi là ba thành viên trong ban bình luận cố định là Hari Won, Diệu Nhi và Sam.

Ngoài ra, mỗi tập phát sóng sẽ chào đón sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt tham gia vào Ban bình luận. Họ là những gương mặt nghệ sĩ hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như Cẩm Ly, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khả Như, Neko Lê, Quang Trung...

Ban bình luận giúp người chơi đưa ra chiến lược phù hợp để mang về giải thưởng cao nhất của chương trình với tổng giá trị lên đến 175 triệu đồng mỗi tập.

Các ca khúc trong Người yêu tôi đỉnh nhất sẽ được hòa âm, phối khí bởi nhạc sĩ Lê Thanh Tâm cùng cộng sự. Đạo diễn Đức Đỗ đảm nhiệm vai trò dàn dựng chương trình.

“Đây là chương trình âm nhạc đặc thù, vì thế tiêu chí để tôi lựa chọn bài hát là phải đảm bảo vừa phù hợp với chất giọng, vừa mang dấu ấn tình yêu của các bạn”, nhạc sĩ Lê Thanh Tâm nói thêm.

Người yêu tôi đỉnh nhất sẽ phát sóng vào 20h thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/10 trên hệ thống FPT Play.