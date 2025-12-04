Nhà mẫu AVA Center sắp ra mắt, hoàn thiện hệ sinh thái All-Round City

(VTC News) -

Sự kiện được kì vọng là dấu mốc quan trọng trong hành trình giới thiệu ra thị trường một dự án mang khát vọng định nghĩa lại trải nghiệm sống của cư dân đô thị - một “Thành phố toàn mỹ - All-Round City” lần đầu tiên xuất hiện trên trục Quốc lộ 13.

Ra mắt nhà mẫu Ava Center - Hành trình “unbox” một dự án độc bản

Khác với một buổi lễ khai trương thông thường, sự kiện lần này được xem như hành trình “unbox” Ava Center, nơi khách mời được tiếp cận toàn diện không gian sống của một dự án đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên thị trường.

Nhà mẫu Ava Center được thiết kế sẽ tái hiện chân thực qua từng không gian, ánh sáng, vật liệu và bố cục. Khách tham dự sẽ có cơ hội:

- Khám phá Sales Gallery được xây dựng theo chuẩn All-Round City - nơi mô phỏng đầy đủ cấu trúc không gian của một đô thị đa lớp cùng hệ tiện ích độc bản: Bác sĩ tại gia, Trung tâm Gia sư & AVA Kids, Công viên Thú cưng.

- Trải nghiệm trực tiếp căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất theo sở thích riêng khách hàng, dấu ấn khác biệt của dòng sản phẩm Touchable Home do Tập đoàn AVA phát triển.

- Tư vấn 1:1 cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về sản phẩm, pháp lý, dòng căn phù hợp tài chính và định hướng đầu tư.

- Cập nhật chính sách bán hàng ưu đãi được dành riêng cho giai đoạn ra mắt nhà mẫu.

Sự kiện được tổ chức theo tiêu chuẩn chỉn chu của Tập đoàn AVA, dự kiến thu hút đông đảo nhà đầu tư, người mua ở thực và khách hàng trẻ đang tìm kiếm tổ ấm mang dấu ấn cá nhân.

Dự án AVA Center thu hút nhờ vị trí chiến lược và tùy biến cá nhân hóa.

Ava Center - Dự án căn hộ độc bản dành cho thế hệ cư dân mới

Ava Center được Tập đoàn AVA phát triển với triết lý “lấy con người làm trung tâm”, thể hiện rõ trong từng đường nét kiến trúc, cách tổ chức bố cục, lựa chọn vật liệu và trải nghiệm ánh sáng. Dự án hướng đến thế hệ cư dân trẻ, chuyên gia và các gia đình hiện đại - những người đề cao cá tính sống, yêu thích sự tinh gọn trong thẩm mỹ nhưng vẫn cần một không gian đủ đầy tiện ích cho nhu cầu sinh hoạt, làm việc và thư giãn mỗi ngày.

Tọa lạc gần trục Quốc lộ 13, Ava Center nằm cách nhà ga số 6 của Metro số 2 chỉ 300 mét, mang đến lợi thế kết nối hiếm có và tiềm năng tăng giá mạnh mẽ trong tương lai. Điểm khác biệt nổi bật của dự án nằm ở khả năng cá nhân hóa không gian sống: Chủ nhân có thể lựa chọn gam màu, vật liệu đạt chuẩn E0 châu Âu - mức phát thải formaldehyde cực thấp, gần như bằng 0 và phong cách nội thất theo sở thích riêng, mang đến dấu ấn độc bản hiếm có trên thị trường.

AVA Center bàn giao căn hộ full nội thất cao cấp theo phong cách hiện đại.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích chuẩn “All-Round City” được quy hoạch đa lớp, bao gồm không gian xanh, tiện ích sức khỏe, khu thương mại và các không gian kết nối cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh ngay trong nội khu. Chất lượng thi công và vận hành cũng được bảo chứng bởi các đối tác uy tín như tổng thầu Hòa Bình, tư vấn giám sát Nagecco và đơn vị vận hành Nhật Bản Anabuki, đảm bảo tiêu chuẩn bền vững và an tâm lâu dài cho cư dân tương lai.

Lễ ra mắt nhà mẫu Ava Center không chỉ mở đầu hành trình giới thiệu dự án, mà sẽ còn là dấu mốc quan trọng khẳng định chiến lược phát triển khác biệt của Tập đoàn AVA: kiến tạo những sản phẩm nhà ở chất lượng, tối ưu công năng, dễ sở hữu và mang giá trị thẩm mỹ - cảm xúc cá nhân hóa cho thế hệ cư dân mới.

Thông tin sự kiện Tên sự kiện: Lễ khai trương nhà mẫu Ava Center - All-Round City Thời gian: Thứ Bảy, ngày 06/12/2025 Địa điểm: 117-119-121 Hoàng Văn Thụ, P. Phú Nhuận, TP.HCM.