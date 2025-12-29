Nhà mặt phố Hà Nội ế khách thuê giữa mùa 'hốt bạc' cuối năm

(VTC News) -

Trên các tuyến phố được xem là “thánh địa mua sắm” như: Chùa Bộc, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi...nhiều cửa hàng trả lại mặt bằng, ngừng kinh doanh tại đây.

Chị Lê Phương Linh, chủ một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc cho biết, chị vừa quyết định trả lại mặt bằng 4 tầng tại đây, dù chủ nhà đã hỗ trợ giảm giá từ 60 triệu xuống 50 triệu đồng/tháng.

Theo chị Linh, doanh thu giảm sút, khách đến cửa hàng mỗi ngày chỉ còn vài lượt. Sau gần 1 năm gồng gánh, chị nhận ra giữa bối cảnh "đông khách hỏi, ít khách mua", việc giữ mặt bằng là gánh nặng.

Ngoài ra, chị cho rằng xu hướng kinh doanh hiện nay không nhất thiết phải thuê mặt bằng hay mở nhiều cửa hàng thì mới bán được nên chị đã quyết định trả lại mặt bằng trên tuyến phố trung tâm để chuyển sang mặt bằng trong ngõ với giá hợp lý hơn, lại có thể kinh doanh trực tuyến qua các sàn thương mại.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng đăng tin chị Linh vẫn chưa tìm được khách thuê lại để rút tiền đặt cọc.

Nhiều mặt bằng gắn biển cho thuê nhiều tháng nhưng chưa tìm được khách. (Ảnh: Minh Đức).

Tương tự, chị Lương Ngọc Mỹ, chủ một cửa hàng thời trang nữ trên Kim Mã, cũng vừa trả mặt bằng 65 m² với giá thuê 55 triệu đồng/tháng, dù chủ nhà đã giảm 5% so với năm ngoái. Chị cho biết tình hình kinh doanh ảm đạm, bất chấp dịp cuối năm thường là đông khách. "Trả mặt bằng giúp tôi tiết kiệm thêm được khoản chi phí lớn để tập trung nhập hàng Tết bán online", chị Mỹ nói.

Chủ nhà Trần Văn Tấn cho biết, anh từng cho thuê căn nhà mặt phố rộng 65 m² trên đường Nguyễn Trãi với giá 50 triệu đồng/tháng, nhưng hiện khách thuê là chủ một cửa hàng thời trang đã chấm dứt hợp đồng từ giữa tháng 5 vừa qua.

Kể từ ngày đó, anh Tấn liên tục rao thuê trên nhiều kênh trung gian và sẵn sàng giảm giá 15-20% cho khách có thiện chí song mặt bằng đến nay vẫn “ế”, khách đến hỏi rồi rời đi.

Anh Trần Minh Hoàng, một môi giới chuyên bán, cho thuê nhà mặt phố trung tâm Hà Nội, nhận xét "chưa khi nào việc tìm khách thuê mặt bằng khó như hiện nay". Nhiều cửa hàng nằm ở ngay mặt đường, mặt tiền rộng 4-6 m được anh Minh chào thuê từ đầu năm đến nay vẫn không có khách.

"Đây là giai đoạn khó khăn của thị trường cho thuê, khi chủ nhà không còn cảnh "hét" giá mà vẫn ế ẩm. Nhiều người phải giảm tới 20% trong quý đầu để thu hút người thuê", anh Hoàng kể.

Chủ nhà không còn thế chủ động

Nhận định về tình trạng này, ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc CTCP Tư vấn và Phát triển bất động sản SGO Homes (Hà Nội) - cho biết, nhà mặt phố cho thuê đang trong tình trạng ế ẩm. Nguyên nhân là do hình thức mua bán online phát triển mạnh nên doanh nghiệp, người bán hàng không cần mặt phố để trưng bày sản phẩm nhiều. Ngoài ra, mặt bằng kinh doanh có chi phí quá cao, trong khi thị trường kinh doanh có phần ảm đạm, sức mua èo uột ngay giữa cao điểm cuối năm. Vì thế, người thuê ngày càng phải cân nhắc, tính toán để hạn chế thua lỗ.

Chi phí nhà cho thuê quá cao, nhiều hộ kinh doanh không chịu được áp lực tài chính. (Ảnh: Minh Đức).

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cũng đánh giá, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử cùng với xu hướng tiêu dùng ưu tiên trải nghiệm tại các trung tâm thương mại hiện đại dẫn đến tình trạng mặt bằng bán lẻ truyền thống vắng khách, khó thu hút và giữ chân khách thuê.

“Với tình hình hiện nay, các chủ sở hữu bất động sản, đặc biệt là nhóm nhà phố cho thuê, cần có sự điều chỉnh để thích nghi trong bối cảnh mới. Việc đưa giá thuê về đúng với giá trị thực là cần thiết, thay vì cạnh tranh nhau đẩy giá cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh có nhu cầu thuê mặt bằng”, ông Khánh khuyến cáo.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định: Khách thuê hiện nắm lợi thế rõ rệt. Nếu trước đây chủ nhà ở thế chủ động, có quyền “chọn mặt gửi vàng” và giữ giá cao, thì nay họ buộc phải linh hoạt hơn nếu không muốn mặt bằng trống dài hạn. Thực tế, không ít chủ nhà đã chấp nhận giảm sâu tới 30% trong những tháng đầu để hút khách, nhưng kết quả vẫn khá khiêm tốn.

Nguyên nhân sâu xa của bức tranh ảm đạm này không chỉ nằm ở chu kỳ kinh tế hay sức mua suy giảm mà còn xuất phát từ sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng và mô hình kinh doanh. Sự bùng nổ của thương mại điện tử đã làm xói mòn vai trò truyền thống của cửa hàng vật lý, đặc biệt với các ngành hàng như thời trang, phụ kiện hay đồ gia dụng.

Khi chi phí thuê mặt bằng mặt phố bị đẩy lên quá cao, nhiều hộ kinh doanh nhỏ và vừa không còn đủ sức cạnh tranh, buộc phải chuyển sang bán hàng online hoặc thu hẹp quy mô.

Bên cạnh đó, những điều kiện thuê ngặt nghèo từng được xem là “chuẩn mực” của nhà phố, như: yêu cầu trả tiền trước 6 tháng đến cả năm, hợp đồng dài hạn thiếu linh hoạt...nay trở thành rào cản lớn, khiến khách không còn "mặn mà" thuê.