Nha khoa Win Smile ứng dụng loạt công nghệ hiện đại trong trồng răng Implant

Đó là lý do mà tất cả cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Win Smile đều được đầu tư đồng bộ trang thiết bị, công nghệ nha khoa tân tiến, ứng dụng trong từng bước của quy trình trồng răng để hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh X-quang CT Conebeam 3D

Máy chụp CT Conebeam 3D khảo sát chính xác mật độ xương hàm, giúp bác sĩ lên kế hoạch điều trị tốt nhất.

Ngay từ bước thăm khám ban đầu, khách hàng sẽ được chỉ định chụp phim CT Conebeam 3D. Đây là thiết bị chụp phim răng tiên tiến và hiện đại hàng đầu, giúp cung cấp cho bác sĩ cái nhìn rõ nét nhất về tình trạng bệnh lý (nếu có) cũng như xác định độ rộng, độ sâu và mật độ của xương hàm vùng cấy ghép Implant.

Phần mềm lập giả định Blender For Dental

Bác sĩ Đình Đức đang lập phác đồ giả định 3D.

Dữ liệu thu thập được phim CT Conebeam 3D kết hợp với hình ảnh scan trong miệng sẽ được bác sĩ chuyển tới phần mềm Blender For Dental để thiết kế một phác đồ giả định 3D. Điều này giúp kế hoạch điều trị được lập một cách nhanh chóng, thuận lợi, chính xác và tối ưu hiệu quả do có thể: lựa chọn vị trí cắm implant, kích thước Implant phù hợp, hướng cắm implant an toàn, dự đoán và kiểm soát tốt những tình huống có thể xảy ra.

Máng hướng dẫn phẫu thuật 3D Guideline

Với máng hướng dẫn phẫu thuật Guideline, việc đặt chân răng implant với độ nông - sâu, độ nghiêng trong - ngoài hoàn toàn trùng khớp theo kế hoạch điều trị giả định trên phần mềm 3D. Trong khi đó, nếu sử dụng phương pháp đặt trụ truyền thống bằng cảm tay của bác sĩ (freehand) thì sự chênh lệch này có thể lên tới 1mm- 2mm, tức là độ sai số gấp 10 lần. Điều này cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài tính an toàn và sự chính xác gần như tuyệt đối, khi sử dụng Guideline, vị trí cắm implant đã được định vị ngay trên máng. Do đó, bác sĩ sẽ không cần lật vạt lợi, cũng không mất thời gian ngắm điều chỉnh. Nhờ đó, quá trình phẫu thuật sẽ diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn, ít sưng đau và chảy máu hơn.

Công nghệ lấy dấu Scan 3D

Khắc phục nhược điểm của việc lấy dấu răng bằng thạch cao khiến nhiều khách hàng khó chịu, buồn nôn, Win Smile đầu tư công nghệ Scan 3D là thiết bị quét dấu răng tích hợp trí tuệ nhân tạo Al hỗ trợ bác sĩ thu thập hình ảnh 3D của răng nhanh chóng, chính xác chỉ sau 60 giây.

Dữ liệu thu thập được cho phép kỹ thuật viên lab thiết kế và chế tác Implant đúng với định hướng của bác sĩ.

Công nghệ Scan 3D ghi dấu chính xác vị trí Implant đem đến trải nghiệm thoải mái.

Công nghệ nâng xoang từ tính Magnetic Mallet

Trong cấy ghép Implant, điều kiện cần để ca điều trị được tiến hành và diễn ra thành công chính là kích thước và chất lượng của xương hàm. Khi đó trong trường hợp thiếu xương thì nâng xoang là thủ thuật cần thiết để tạo sự an toàn và tồn tại lâu dài của implant.

Nhằm giải quyết nỗi lo sợ đau, thời gian thực hiện thủ thuật kéo dài của khách hàng, Win Smile đang ứng dụng công nghệ từ tính trong trồng răng Implant sử dụng cơ chế rung nhằm tách xương mà không cần khoan cắt để hạn chế tối đa thương tổn và rút ngắn thời gian phục hồi. Công nghệ từ tính còn giúp bảo tồn xương hàm một cách tối đa, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người bị loãng xương.

Win Smile tiên phong ứng dụng công nghệ từ tính trong điều trị.

"Trồng răng hiện đại không thể tách rời việc ứng dụng công nghệ số hóa vào điều trị. Kinh nghiệm, chuyên môn là điều bắt buộc nhưng khả năng làm chủ công nghệ và nắm bắt được các kĩ thuật hiện đại là điều bác sĩ Implant nào cũng cần phải sở hữu. Trong phương án điều trị của mình, chúng tôi luôn ưu tiên ứng dụng các thành tựu công nghệ để mang đến kết quả điều trị an toàn, hiệu quả tối đa cho khách hàng” - bác sĩ Đinh Đình Đức - Trưởng khoa trồng răng Implant tại Win Smile - chia sẻ.

Trên đây là thông tin về những công nghệ hiện đại được ứng dụng trong giải pháp trồng răng số hóa tại nha khoa Win Smile. Song song với việc đầu tư về trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, Hệ thống nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Win Smile cũng luôn chú trọng phát triển đồng bộ cả về chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, chất lượng dịch vụ đảm bảo mỗi ca trồng răng Implant đều mang đến trải nghiệm an toàn, hiệu quả và hài lòng cho khách hàng.

