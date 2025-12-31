(VTC News) -

Không ít người sở hữu nhà, căn hộ nhưng không ở ngay: mua để đầu tư, chờ con cái lớn, đợi chuyển công tác hoặc giữ làm tài sản tích lũy. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng để nhà trống một thời gian “cho tiện”, khi cần sẽ dọn vào ở, nhưng nếu lần lữa lâu ngày thì công trình sẽ nhanh chóng hư hỏng. Cho thuê là một giải pháp có lợi ích kép: Bảo vệ nhà và có thêm nguồn tài chính. Vậy nhà bỏ trống bao lâu thì nên cho thuê?

Nhà không có người ở lâu ngày có hại gì?

Thực tế cho thấy, nhà không có người ở thường xuống cấp nhanh hơn nhiều người tưởng, nguyên nhân là:

Không có sự lưu thông không khí tự nhiên: Nhà đóng cửa lâu ngày khiến độ ẩm tích tụ, tạo điều kiện cho nấm mốc, mùi ẩm, bong tróc sơn tường.

Hệ thống điện – nước không vận hành: Ống nước không sử dụng dễ bị đóng cặn, rò rỉ; thiết bị điện nhanh hỏng do ẩm hoặc côn trùng làm tổ.

Côn trùng và động vật xâm nhập: Chuột, gián, mối mọt rất dễ sinh sôi trong nhà bỏ trống, đặc biệt là nhà có nội thất gỗ.

Thiếu bảo dưỡng định kỳ: Không có người ở đồng nghĩa với việc không ai phát hiện sớm các hư hỏng nhỏ như thấm dột, nứt tường, hư khóa cửa.

Trên thực tế, nhiều chủ nhà sau 2–3 năm để trống đã phải chi hàng trăm triệu đồng để sửa chữa trước khi bán hoặc sử dụng lại.

Nhà bỏ trống bao lâu thì nên cho thuê để khỏi xuống cấp? (Ảnh: Pngtree)

Nhà không có người ở bao lâu thì bắt đầu xuống cấp”?

Không có một con số tuyệt đối cho mọi trường hợp, nhưng theo kinh nghiệm của giới bất động sản và xây dựng, có thể chia thành các mốc thời gian sau:

Dưới 3 tháng: Chưa đáng lo nhưng không nên chủ quan

Nếu nhà chỉ bỏ trống dưới 3 tháng, mức độ xuống cấp chưa rõ rệt. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn nên mở cửa thông gió định kỳ, kiểm tra hệ thống điện, nước, dọn dẹp để tránh bụi bẩn và côn trùng.

Đây là giai đoạn nhiều gia đình chờ chuyển nhà, sửa chữa hoặc chưa quyết định mục đích sử dụng.

Từ 3–6 tháng: Bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp

Sau khoảng 3–6 tháng nhà không có người ở, công trình bắt đầu có các vấn đề như:

Mùi ẩm mốc

Sơn tường bong tróc nhẹ

Thiết bị vệ sinh xuống màu

Chuột, gián xuất hiện

Ở mốc thời gian này, chủ nhà nên cân nhắc cho thuê, đặc biệt nếu chưa có kế hoạch sử dụng rõ ràng trong 1–2 năm tới.

Trên 6 tháng đến 1 năm: Thiệt hại nhiều nếu không cho thuê

Theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản, nhà bỏ trống quá 6 tháng đã bắt đầu mất giá trị sử dụng thực tế. Nếu tiếp tục để trống, chi phí bảo trì sẽ tăng dần, giá trị cho thuê về sau có thể giảm. Ngoài ra, nhà dễ bị xếp vào diện “nhà cũ”, khó bán hoặc cho thuê hơn.

Nên cho thuê nếu nhà không có người ở hơn 3 tháng. (Ảnh: Crossprivateclient)

Vì vậy, nếu không ở trong vòng 6–12 tháng tới, cho thuê được xem là giải pháp hợp lý nhất để vừa có người sử dụng, vừa giữ cho ngôi nhà “có hơi người”.

Lợi ích khi cho thuê thay vì để nhà bỏ trống

Giữ nhà luôn trong tình trạng vận hành: Người thuê sử dụng điện, nước, sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp các hệ thống trong nhà hoạt động liên tục, hạn chế hư hỏng do bỏ không.

Phát hiện sớm sự cố: Khi có người ở, các vấn đề như thấm dột, rò rỉ nước, hư thiết bị sẽ được phát hiện và xử lý sớm, tránh hư hại lan rộng.

Tạo dòng tiền ổn định: Dù giá thuê không cao, tiền thuê vẫn giúp bù chi phí bảo trì, trả thuế, phí quản lý, giảm áp lực tài chính cho chủ nhà.

Trong nhiều trường hợp, tiền thuê còn giúp chủ nhà có thêm nguồn thu để tái đầu tư.

Lo ngại thường gặp khi cho thuê nhà

Nhiều chủ nhà ngần ngại cho thuê vì lo sợ người thuê làm hỏng nhà, khó lấy lại nhà khi cần, rủi ro pháp lý hoặc tranh chấp. Tuy nhiên, các rủi ro này có thể kiểm soát được nếu:

Ký hợp đồng thuê rõ ràng, thời hạn ngắn (6–12 tháng)

Yêu cầu đặt cọc phù hợp

Ghi rõ trách nhiệm bảo quản tài sản

Kiểm tra nhà định kỳ

So với việc để nhà trống và xuống cấp âm thầm, rủi ro khi cho thuê vẫn được đánh giá là thấp hơn và dễ kiểm soát hơn.

Trường hợp nào không nên cho thuê ngay?

Không phải mọi căn nhà bỏ trống đều cần cho thuê lập tức. Chủ nhà có thể cân nhắc giữ nhà trống nếu:

Sắp chuyển về ở trong 1–2 tháng

Nhà đang trong diện quy hoạch, chờ bán

Nhà có yếu tố tâm linh đặc biệt theo quan niệm gia đình

Tuy nhiên, ngay cả trong các trường hợp này, việc bảo dưỡng định kỳ vẫn là bắt buộc để tránh hư hỏng.

Tóm lại, nhà ở không giống như vàng hay tiền gửi ngân hàng – nhà cần được sử dụng để giữ giá trị. Thực tế cho thấy, nếu một căn nhà bỏ trống quá 6 tháng mà không có kế hoạch sử dụng rõ ràng, việc cho thuê là lựa chọn hợp lý để tránh xuống cấp, giữ giá trị tài sản, tạo dòng tiền thụ động. Trong bối cảnh chi phí sửa chữa ngày càng cao, quyết định cho thuê đúng thời điểm không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cách bảo vệ tài sản lâu dài của mỗi gia đình.