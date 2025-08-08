Nguyễn Trần Duy Nhất đánh bại võ sĩ Trung Quốc

(VTC News) -

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất khởi đầu ấn tượng tại World Games 2025 khi giành chiến thắng trước Yang Yu Xi (Trung Quốc) ở hạng cân 57kg nam môn Muay Thái. Trước đối thủ chủ nhà, "độc cô cầu bại" làng muay Việt Nam vượt qua áp lực để thắng điểm tuyệt đối 3-0 sau 3 hiệp, giành quyền vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Dmytro Shelesko (Ukraine) và Sayed Mosawi (Afghanistan). Trận bán kết của Duy Nhất sẽ diễn ra vào ngày mai (17h30, 9/8).

Nguyễn Trần Duy Nhất thắng võ sĩ Trung Quốc Yang Yu Xi - Ảnh: Giáp Trung Thang

World Games 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 17/8 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ 34 môn với 253 nội dung. Môn Muay Thái thi đấu từ 8–10/8 với 6 hạng cân (3 nam, 3 nữ).

Đoàn thể thao Việt Nam góp mặt 25 vận động viên ở 7 môn thi đấu, trong đó Nguyễn Trần Duy Nhất là đại diện duy nhất tranh tài ở môn muay Thái. Võ sĩ này cũng chính là đương kim vô địch hạng 57kg, sau khi giành huy chương vàng ở World Games 2022 (Birmingham, Anh).

Tại World Games 2025, đối thủ của Nguyễn Trần Duy Nhất là Sayed Mosawi (Afghanistan), Narek Khachikyan (Armenia), Yang Yu Xi (Trung Quốc), Daren Rolland (Pháp), Ruach Bichayanu (Israel), Mohamed Touizi (UAE), Dmytro Shelesko (Ukraine).

Trong đó, Yang Yu Xi, đối thủ của Duy Nhất ở trận ra quân, được đánh giá cao và có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến quốc tế đã giúp Duy Nhất làm chủ thế trận.

Cách đây 3 tháng, Duy Nhất giành chức vô địch ITMA 2025 tại Thái Lan ở hạng 60kg. Anh hạ knock-out A.Chaves (Brazil) ở bán kết và thắng điểm võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở chung kết, dù phải thi đấu liên tiếp hai trận trong một giờ. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế số một của Muay Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Trần Duy Nhất – biệt danh “Độc cô cầu bại” – đã 7 lần vô địch thế giới, giành nhiều huy chương ở SEA Games và từng thi đấu ở các môn Kun Khmer, Lethwei, MMA. Anh cũng đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển Kun Khmer Việt Nam tại SEA Games 32, giúp đội gặt hái thành tích xuất sắc. Hiện tại, mục tiêu của Duy Nhất là bảo vệ thành công tấm HCV World Games, dù phía trước là những trận đấu đầy thử thách.