Nguyễn Thị Ánh Viên liên tiếp đón tin vui

(VTC News) -

Sau khi em trai Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương vàng SEA Games 33, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng tiến đến cột mốc mới trên con đường sự nghiệp. Cựu vận động viên, kỷ lục gia SEA Games hoàn thành chương trình Thạc sĩ, vừa nhận bằng tốt nghiệp kèm iấy khen của Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Ánh Viên học cao học ngay sau khi Tốt nghiệp bằng Cử nhân của Trường Đại học TDTT TP.HCM vào cuối năm 2023. Trước đó, "Tiểu tiên cá" là sinh viên lớp Bơi, khoa Huấn luyện thể thao của Trường đại học TDTT TP.HCM.

Nguyễn Thị Ánh Viên là Thạc sĩ

Trong thời gian theo học tại đây, "tiểu tiên cá" đạt giải nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT năm 2023 vào tháng 5/2023. Đề tài của Ánh Viên là "Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8-10 tuổi tại CLB bơi lội Ánh Viên, thành phố Thủ Đức, TP.HCM".

Ánh Viên mở một trung tâm dạy bơi cho trẻ em tại TP.HCM. Trở về với cuộc sống bình thường, cựu tuyển thủ quốc gia hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook và TikTok của Ánh Viên thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với các nội dung đời thường hoặc chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trong việc bơi, phòng chống đuối nước.

Sau khi Nguyễn Thị Ánh Viên dừng thi đấu, em trai ruột của cô là Nguyễn Quang Thuấn trở thành một trong những niềm hy vọng của đội tuyển bơi Việt Nam. Tại SEA Games 33, Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương vàng nội dung nam 400m hỗn hợp, đánh bại đàn anh Trần Hưng Nguyên.

"Chị biết em đã trải qua những gì. Suốt 10 năm qua, em đã cố gắng không ngừng, và hôm nay mọi nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp. Chị và gia đình thật sự tự hào về em. Cố lên nhé, hành trình của em chỉ mới bắt đầu. Và chị tin, những điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ em ở phía trước", Ánh Viên viết lên mạng xã hội lời động viên em trai.