Nguyên nhân tai nạn làm ô tô biến dạng, 2 người chết ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 30/9, thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế ô tô BKS 51H-672xx không giữ khoảng cách an toàn giữa 2 xe.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến ô tô biến dạng, 2 người tử vong hôm

Trước đó, khoảng 6h ngày 23/9, tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Ông Lê Hoàng T. (SN 1984, ngụ tỉnh Bến Tre) lái ô tô BKS 51H-672xx đi trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ Quận 7 về huyện Bình Chánh.

Khi đến đoạn ấp 1, xã An Phú Tây thì tông vào xe tải BKS 66H-027xx do ông Đỗ Huy C. (SN 1982, ngụ Quận 12, TP.HCM) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước, đang giảm tốc độ.

Cú tông mạnh khiến xe tải lao lên tông tiếp vào ô tô BKS 84LD-000xx do ông Huỳnh Minh P. (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang) và xe khách 16 chỗ BKS 50H386xx do Phan Văn H. (SN 1978, ngụ TP.HCM) cầm lái đang chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến ô tô BKS 51H-672xx hư hỏng nặng, đồng thời ông T và chị P. (ngồi trên xe do ông T. lái) tử vong tại chỗ, các phương tiện còn lại cũng bị hư hỏng.

Trước đó, trên đại lộ Võ Văn Kiệt cũng xảy ra tai nạn liên hoàn giữa một xe cấp cứu và 3 xe ô tô.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 19/9, dòng xe chạy trên đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng từ Bình Tân về hầm sông Sài Gòn, khi đến đoạn dưới dạ cầu Nguyễn Tri Phương (Quận 5), thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô (gồm hai xe 4-7 chỗ, 1 xe tải và 1 xe cứu thương).

Vụ va chạm khiến các xe hư hỏng nặng, móp méo phần đầu và thân. Một biển báo ở khu vực bị đổ xuống đường. Một người phụ nữ ngồi trên xe cấp cứu bị chấn thương phần đầu được đưa vào bệnh viện. Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.