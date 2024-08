Nguyên nhân gây ngập úng, cuốn trôi ô tô ở Bình Dương

Theo báo cáo, chiều 26/8, cơn mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng 2 giờ đồng hồ đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường, làm hư hỏng tài sản của người dân.

Tại thành phố Bến Cát, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, tạo nên những dòng xoáy cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy.

Cụ thể, tại các đoạn đường thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát nước dâng cao đã khiến xe máy, ô tô bị chết máy, 1 ô tô bị nước cuốn trôi xuống cống, 1 trường tiểu học bị ngập.

Đáng chú ý, nước dâng cao tràn vào một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh bình khí đốt, cuốn trôi khoảng 100 bình gas ra đường. Sau mưa, công ty này đã thu hồi toàn bộ các bình gas bị trôi và hoạt động bình thường trở lại.

Nguyên nhân ngập sâu, do mưa to, các hố ga và cống thoát nước tại khu vực này không tiêu thoát kịp gây ngập úng cục bộ. Qua thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại do mưa ngập khoảng 1 tỷ đồng.

Người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xe ô tô bị cuốn trôi lên bờ.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Bến Cát phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng 120 người, 10 phương tiện tổ chức điều tiết giao thông tại các điểm ngập; hỗ trợ nhân dân và khắc phục tình trạng ngập ứng trên các tuyến đường; trục vớt phương tiện; dọn dẹp hiện trường bị ngập và khắc phục hậu quả ban đầu.

Đến 21h cùng ngày, các đơn vị đã hoàn thành công tác hỗ trợ. Đồng thời tại thời điểm xảy ra ngập cục bộ, UBND phường Mỹ Phước đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình có tài sản bị thiệt hại.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy. (Ảnh: ĐC)

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, cơn mưa lớn chiều tối 26/7 khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Bến Cát ngập sâu. Có nơi, nước dâng cao khiến nhiều ô tô người dân dừng trên đường trôi theo dòng nước. Thấy vậy, tài xế và người dân xung quanh đã cùng nhau giữ xe lại và dùng dây kéo vào bên trong nhà.