Nguyên mẫu vai tiếp viên của Kaity Nguyễn trong 'Tử chiến trên không' là ai?

Trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần, Kaity Nguyễn đảm nhận vai nữ tiếp viên Tú Trinh - nhân vật thông minh, quả cảm và kiên cường trước hiểm nguy.

Nguyên mẫu nhân vật của Kaity Nguyễn là cựu tiếp viên anh hùng

Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn chỉ 1,55m và gần như xuyên suốt phim chỉ mặc bộ áo dài xanh đặc trưng của tiếp viên hàng không, Kaity vẫn toát lên sức hút riêng.

Nhân vật của Kaity Nguyễn được xây dựng dựa trên hình mẫu bà Huỳnh Thu Cúc – một trong hai chiêu đãi viên có mặt trong sự kiện máy bay DC4-501 bị không tặc tấn công ngày 28/6/1978.

Với gương mặt sáng màn ảnh, lối diễn tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc cùng chất giọng ngọt ngào, cô khắc họa thành công hình ảnh nữ tiếp viên kiên cường, không khuất phục trước bạo lực. Nhân vật Tú Trinh cũng tham gia vào một số cảnh hành động, góp phần giúp phi hành đoàn giành lại quyền kiểm soát.

Theo chia sẻ từ đoàn làm phim, nhân vật Tú Trinh được xây dựng dựa trên hình mẫu bà Huỳnh Thu Cúc - một trong hai chiêu đãi viên (nay gọi là tiếp viên hàng không) có mặt trong sự kiện máy bay DC4-501 bị không tặc tấn công ngày 28/6/1978.

Bà Huỳnh Thu Cúc là một trong những học viên khóa đầu tiên của ngành Chiêu đãi viên (nay là tiếp viên) Trường Hàng không sau ngày giải phóng. Trong buổi công chiếu, bà chia sẻ bộ phim có nhiều chi tiết được hư cấu để tăng tính nghệ thuật, nhưng phần lớn vẫn bám sát những gì từng xảy ra. Đặc biệt, cảnh đối mặt sinh tử khiến bà nghẹt thở, như sống lại ký ức căng thẳng của năm xưa.

Ký ức 52 phút đấu trí, đấu súng sinh tử

Trưa 28/6/1978, chuyến bay DC4-501 chở 74 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất. Tổ bay khi ấy gồm cơ trưởng, cơ phụ, hai cơ giới, một dẫn đường, một cảnh vệ và hai chiêu đãi viên là Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh.

Chỉ 8 phút sau khi cất cánh, bà Cúc - khi đó mới 20 tuổi, đang chuẩn bị đồ ăn phục vụ khách thì bất ngờ bị một tên không tặc cầm dao xông vào khống chế. Theo lời kể, hắn kề dao vào cổ, tay cầm lựu đạn ép bà gõ cửa buồng lái để buộc tổ bay mở cửa. Khi cảnh vệ chống trả, không tặc lập tức dùng dao đâm khiến người này gục tại chỗ. Trong tình thế nguy hiểm, cô Cúc giả vờ ngất xỉu, nằm bất động để kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho tổ lái xử lý.

52 phút đấu trí, đấu súng của tổ bay trong chuyến DC4-501.

Thông qua khe cửa buồng lái hở, tổ lái nghe và nhìn rõ những diễn biến hỗn loạn bên ngoài. Họ lập tức quyết định chuyển hướng quay về Đà Nẵng. Không buộc được tổ lái mở cửa, nhóm không tặc chuyển sang dùng vũ lực phá cửa và nổ súng. Một cuộc đấu súng dữ dội giữa hai bên nổ ra. Mọi người chống trả quyết liệt vì biết rằng một khi chúng vào được buồng lái, giành được quyền kiểm soát máy bay thì tất cả sẽ chết.

Toàn bộ tổ bay đều bị thương bởi đạn, ngoại trừ cơ trưởng, trong khi phía không tặc cũng có kẻ bị hạ. Khoang khách hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng súng, tiếng lựu đạn vang lên dữ dội.

Tình hình ngày càng căng thẳng khi chúng biết không thể vào buồng lái, liền ném lựu đạn vào trong. Quả nổ bật ngược khiến một tên tử vong, đồng thời làm nhiều thành viên tổ bay trọng thương. Máy bay chao đảo dữ dội.

Trong cơn tuyệt vọng, bọn không tặc còn điên cuồng bắn vào động cơ và thùng xăng với ý định đốt cháy tất cả, song bất thành. Cuối cùng, khi tháo chạy, chúng phá cửa lao ra ngoài: hai tên rơi xuống sông Cẩm Lệ, một tên tử vong gần đường băng sân bay Đà Nẵng.

Bà Huỳnh Thu Cúc, nhân chứng vụ cướp máy bay năm 1978 chia sẻ tại sự kiện.

Bất chấp máy bay hỏng hóc nặng, cơ trưởng Phạm Trung Nam vẫn bình tĩnh điều khiển, đưa chiếc DC4-501 hạ cánh an toàn, bảo toàn tính mạng cho hành khách.

Những ký ức sinh tử ấy trở thành chất liệu chính để đạo diễn Hàm Trần xây dựng Tử chiến trên không. Trên màn ảnh, nhân vật Tú Trinh lấy nguyên mẫu từ bà Huỳnh Thu Cúc là hình ảnh tượng trưng cho sự dũng cảm, kiên định của người phụ nữ Việt Nam trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Vai diễn này không chỉ thử thách khả năng nhập vai của Kaity Nguyễn, mà còn giúp khán giả trẻ ngày nay hiểu thêm về một sự kiện lịch sử từng làm chấn động, nơi lòng quả cảm của phi hành đoàn đã cứu sống hàng chục con người chỉ trong 52 phút ngắn ngủi trên bầu trời.