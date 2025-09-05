Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu camera hành trình 70mai

(VTC News) -

Thương hiệu camera hành trình 70mai công bố cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức là đại sứ thương hiệu tại Việt Nam, mở ra chương mới trong chiến lược phát triển tại khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ đơn thuần là một chiến dịch truyền thông, sự hợp tác này thể hiện định hướng lâu dài của 70mai trong việc gắn kết với người dùng Việt. Với hình ảnh bản lĩnh và truyền cảm hứng, Hoàng Đức sẽ cùng 70mai lan tỏa tinh thần khám phá và ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trên mọi hành trình.

Nguyễn Hoàng Đức từ ngôi sao sân cỏ đến Đại sứ thương hiệu của 70mai

Từ một tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đến ngôi sao sáng trên sân cỏ, Nguyễn Hoàng Đức đã chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi thông minh, tinh thần thi đấu kiên cường và hình ảnh cá nhân đầy tích cực. Không chỉ ghi dấu ấn trong từng trận đấu, anh còn trở thành biểu tượng của sự nỗ lực và bản lĩnh – những phẩm chất khiến anh trở thành lựa chọn lý tưởng cho vai trò Đại sứ thương hiệu.

Đại sứ thương hiệu camera hành trình 70mai - Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức.

Việc 70mai chính thức bắt tay cùng Nguyễn Hoàng Đức không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông, mà là sự kết hợp chiến lược giữa công nghệ và thể thao, giữa sự chính xác và cảm hứng. Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong cộng đồng trẻ, Hoàng Đức được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về trải nghiệm lái xe an toàn, thông minh và hiện đại mà 70mai đang theo đuổi tại thị trường Việt Nam.

70mai công bố Đại sứ thương hiệu kết hợp ra mắt camera hành trình 4K A800SE

Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức cũng đánh dấu thời điểm ra mắt mẫu camera hành trình 70mai A800SE ghi hình 4K trong phân khúc phổ thông tại Việt Nam. Với độ phân giải 3840×2160, khẩu độ lớn F1.55 và công nghệ Super Night Vision, A800SE mang đến hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Tính năng HDR giúp cân bằng ánh sáng trong môi trường ngược sáng hoặc hầm tối, trong khi chế độ điều khiển bằng giọng nói và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB mang lại sự tiện lợi tối đa.

70mai Việt Nam - A800SE.

Đặc biệt, A800SE sở hữu hệ thống ghi hình khẩn cấp có bộ đệm nâng cấp toàn diện: Không chỉ ghi lại khoảnh khắc va chạm mà còn lưu lại 3 phút trước và 30 giây sau sự cố. Các đoạn video này được lưu riêng biệt và bảo vệ khỏi ghi đè, giúp người dùng nắm bắt toàn bộ diễn biến từ chuyển làn đột ngột đến phanh gấp hay gặp chướng ngại vật và tăng cường khả năng bảo vệ trong các tình huống tranh chấp hoặc yêu cầu bảo hiểm.

70mai 4K A800SE chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng trên mọi cung đường giống như cách Hoàng Đức luôn hiện diện vững vàng trong đội hình, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ từng bước tiến của đồng đội.

70mai Việt Nam vững bước vươn xa cùng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức

70mai Việt Nam (thuộc Công ty CP công nghệ Auto Châu Á) là nhà phân phối chính thức các dòng sản phẩm mang thương hiệu 70mai tại Việt Nam. 70mai Việt Nam phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh số trung bình 35% mỗi năm. Các dòng sản phẩm như A500S, A510, M310 liên tục nằm trong top 3 sản phẩm bán chạy tại thị trường Việt Nam, được tin dùng bởi cộng đồng tài xế công nghệ, chủ xe cá nhân và các doanh nghiệp.

Đại sứ thương hiệu 70mai - Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức.

70mai Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 2.000 đại lý và đối tác chiến lược trên toàn quốc. Thương hiệu cũng đầu tư vào trải nghiệm người dùng thông qua các showroom tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời ghi dấu ấn tại các triển lãm lớn như Vietnam Motor Show, Automechanika và Vietnam Expo.

Với hơn 95% phản hồi tích cực từ người dùng và sự hợp tác chặt chẽ với các gara, showroom ô tô và hệ thống lắp đặt chuyên nghiệp, 70mai ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường camera hành trình tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức, 70mai không chỉ giữ khẳng định vị thế mà còn hướng đến trở thành biểu tượng công nghệ gắn liền với sự an toàn và cảm hứng trên mọi hành trình. Đồng thời sự kết hợp này còn là lời khẳng định của 70mai cho chiến lược đầu tư bền vững, cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng Việt.

Camera hành trình 70mai 4K A800SE được phân phối chính thức tại 70mai Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính thức của 70mai Việt Nam: https://70maivietnam.store/