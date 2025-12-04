Nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ từ trần

(VTC News) -

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau thời gian lâm bệnh nặng và do tuổi cao sức yếu, GS.TS Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, từ trần hồi 5h31 ngày 1/12 tại nhà riêng, hưởng thọ 87 tuổi.

GS.TS Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ.

GS.TS Chu Tuấn Nhạ sinh ngày 10/01/1939, quê quán TP Hà Nội. Ông có hơn 42 năm công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và môi trường, trong đó 21 năm giữ trọng trách tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Từ tháng 8/1962, ông Chu Tuấn Nhạ giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Ba Lan. Trở về nước năm 1972, ông giảng dạy tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, rồi giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng của trường.

Từ tháng 7/1983, ông chuyển công tác về Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 4/1973, ông Chu Tuấn Nhạ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Giai đoạn 9/1997-8/2002, ông là Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời gian công tác, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, Ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Học hàm Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Với trọng trách là người đứng đầu ngành Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau là ngành Khoa học và Công nghệ, GS.TS Chu Tuấn Nhạ đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo, lãnh đạo, đề xuất, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Ông cũng có những đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ, môi trường (Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Bảo vệ môi trường….); đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế; xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ (phát triển đội ngũ cán bộ, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia…).

Với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, GS.TS Chu Tuấn Nhạ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Huy chương Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng, Huy chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Kỷ niệm chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tổ chức lễ tang GS.TS Chu Tuấn Nhạ theo nghi thức Lễ tang cấp cao.