Nguy cơ lũ lớn cận kề, Bộ NN&MT chỉ đạo 'nóng' với các hồ thủy điện miền Trung

Chiều tối 4/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về công tác quản lý đê điều, hồ đập và vận hành thủy điện điều tiết lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo, điều tiết lũ linh hoạt, hạ mực nước hồ thủy điện đón bão Kalmaegi.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thông tin, trong Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ…

Căn cứ yêu cầu nói trên của Thủ tướng Chính phủ và dựa trên dự báo thời gian có mưa lớn cũng như dự báo lưu lượng lũ về các hồ thủy điện từ rạng sáng 7/11 do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã chỉ đạo khẩn trương vận hành hạ thấp mực nước các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, gồm: A Vương, Đak Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 về mực nước có khả năng đón lũ theo dự báo, trước thời điểm xảy ra mưa lớn.

Đồng thời, đề nghị thành phố Đà Nẵng vận hành các hồ thủy điện điều tiết lũ phải linh hoạt theo thực tế dự báo, diễn biến của thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu; các hồ thủy điện vận hành điều tiết lũ theo chỉ đạo của thành phố; không cứng nhắc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ như trong đợt mưa lũ xảy ra vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã thống nhất với Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng về cách thức phối hợp vận hành hồ thủy điện điều tiết lũ trong một số tình huống thời gian đến và đề nghị thành phố phối hợp với đơn vị liên quan đề xuất nội dung điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo hướng mở, thực tế…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất Chính phủ về công tác vận hành thủy điện điều tiết lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm hạn chế tác động của lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại.

Bộ cũng sẽ phối hợp với thành phố Đà Nẵng tiếp tục đề xuất chủ trương xử lý căn bản tình trạng xói lở bờ biển ở khu vực Cửa Đại và phường Hội An Đông, Hội An Tây; đầu tư công trình điều tiết nước tại sông Quảng Huế, xây mới đập dâng An Trạch; đề xuất đầu tư cải tạo trước một hồ thủy lợi có dung tích hơn 20 triệu m3 nước để có khả năng điều tiết lũ cho hạ du…

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Đức Luận lưu ý, thành phố Đà Nẵng cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn các tàu, thuyền. Chủ động triển khai cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng, và phối hợp lắp đặt trạm radar thời tiết X-band để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm.

Theo đó, hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển sớm, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào bờ, đến nơi tránh trú an toàn; tránh các trường hợp chạy với tốc độ cao khi gió to, sóng lớn dễ xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng tàu, phải triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Trước mắt, thành phố phối hợp với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai triển khai đưa sớm số quà cứu trợ của doanh nghiệp và Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre) đến tận tay người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai lớn vừa qua.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng đề nghị thành phố tích cực phối hợp triển khai dự án lắp đặt trạm radar thời tiết loại X-band trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) với tầm quét toàn bộ diện tích của thành phố Đà Nẵng để có thể dự báo chính xác thiên tai theo thời gian thực nhằm triển khai ứng phó kịp thời, sớm, chủ động.

Hỗ trợ di dời dân các vùng nguy cơ cao sạt lở

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định, trong đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 26 đến 30/10, các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có điều tiết, cắt bớt lũ cho hạ du, nhưng mức độ điều tiết chưa tối ưu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng.

Nhiều nhà dân ở vùng hạ lưu các sông lớn thì bị ngập lụt. Trên địa bàn thành phố cũng có hàng chục điểm sạt lở nặng, hàng trăm điểm sạt lở nhỏ.

Cứ mỗi mùa mưa lũ, người dân miền núi rất khổ sở khi phải chung sống với nỗi lo sạt lở, đe dọa tính mạng, tài sản. Thành phố mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ giải pháp căn cơ nhằm giải quyết tình trạng trên và quan tâm, có chương trình hỗ trợ giúp người dân ứng phó với thiên tai như: xây dựng nhà tránh ngập lụt, trang bị các ghe, thuyền, phao cứu sinh…

Đồng thời, kiến nghị Trung ương quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để thành phố Đà Nẵng xây dựng các khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở, xây dựng nhà tránh lũ, trang bị phương tiện cứu hộ và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho người dân miền núi theo hướng bền vững.

Gắn liền đó, quan tâm hỗ trợ sinh kế mới cho đồng bào vùng núi, chuyển đổi mô hình từ trồng cây keo sang cây dược liệu, cây gỗ lớn…