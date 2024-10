Người thuê nhà tại các tỉnh phía Nam được áp giá điện như thế nào?

(VTC News) -

Quy định về giá điện thuê trọ

Hiện nay, giá điện cho người thuê nhà phục vụ mục đích sinh hoạt được Bộ Công Thương quy định rõ ràng trong các Thông tư; đồng thời có các hướng dẫn để chủ thuê nhà và người thuê nhà thực hiện.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công Thương về việc thực hiện giá bán điện; Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/09/2018 và Thông tư 09/2023/TT-BCT ngày 21/04/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương đã quy định bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở áp dụng như sau:

a. Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà.

b. Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

c. Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình):

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

- Đối với trường hợp hợp đồng thuê nhà có thời hạn dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý trên địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Ngành điện tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chủ nhà trọ thực hiện đúng quy định về cách tính tiền điện của người thuê nhà.

Cụ thể, 01 người được tính là 1/4 định mức, 02 người được tính là 1/2 định mức, 03 người được tính là 3/4 định mức, 04 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

EVNSPC tích cực tuyên truyền, hướng dẫn chủ nhà trọ thực hiện đúng quy định

Thời gian qua, nhằm đảm bảo cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thường xuyên hướng dẫn chủ nhà cho thuê nhà thực hiện các quy định về cách tính tiền điện của người thuê nhà.

Đồng thời, EVNSPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng để chủ cho thuê nhà cũng như người thuê nhà nắm được chủ trương, quy định của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà.

Các Công ty Điện lực cũng niêm yết công khai tại các trụ sở, các điểm giao dịch khách hàng quy định, thủ tục và phương pháp tính giá điện cho người thuê nhà.

Các Công ty Điện lực cũng thường xuyên tham gia các đoàn công tác của Sở Công Thương, chính quyền địa phương, lực lượng công an thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thu tiền điện của các hộ cho thuê nhà trên địa bàn quản lý…

Dù vậy, trên thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà ở mức giá cao, từ 3.000-5.000 đồng/kWh. Theo mục 6 khoản Điều 12 Nghị định 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Do vậy, người thuê nhà nếu gặp khó khăn do phải trả tiền điện với giá cao hơn so với quy định, cần phản ánh tới đường dây nóng của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được giải quyết.

Ngoài ra, người đi thuê nhà cũng có thể liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVNSPC để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về cách tính tiền điện, thông qua các kênh: Tổng đài 1900 1006 – 1900 9000; App CSKH EVNSPC; Website https://cskh.evnspc.vn; Email: [email protected]; hoặc Zalo CSKH EVNSPC.