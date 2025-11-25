Người phụ nữ gõ nắp quan tài ngay trước khi hỏa táng

(VTC News) -

Chùa Wat Rat Prakhong Tham, thuộc tỉnh Nonthaburi ở ngoại ô Bangkok, đã đăng lên Facebook đoạn video cho thấy người phụ nữ nằm trong quan tài trắng đặt sau thùng xe bán tải khẽ cử động tay và đầu, khiến những người chứng kiến sửng sốt.

Người phụ nữ Thái Lan sống dậy khi chuẩn bị được hỏa táng. (Ảnh: Dailymail)

Ông Pairat Soodthoop, quản lý phụ trách hành chính – tài chính của chùa, cho biết người phụ nữ 65 tuổi được chính anh trai chở tới để hỏa táng. Khi chiếc xe vừa đến nơi, họ nghe thấy tiếng gõ rất nhẹ phát ra từ trong quan tài.

“Lúc đó tôi bất ngờ và yêu cầu mở nắp quan tài. Ai cũng hoảng hốt”, ông Pairat kể. “Tôi thấy bà ấy hé mở mắt và gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà ấy đã cố gắng cầu cứu trong một thời gian dài”.

Theo ông Pairat, người anh cho biết em gái ông đã nằm liệt giường gần 2 năm. Sức khỏe bà suy kiệt, trở nên không phản ứng và dường như ngừng thở hai ngày trước. Nghĩ rằng em đã chết, ông đặt bà vào quan tài và lái xe hơn 500 km tới một bệnh viện ở Bangkok, nơi bà từng bày tỏ mong muốn hiến tạng.

Tuy nhiên, bệnh viện từ chối tiếp nhận vì ông không có giấy chứng tử. Do chùa cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí, người anh tìm đến đây hôm 23/11 nhưng cũng bị từ chối vì thiếu giấy tờ.

Trong lúc ông Pairat đang hướng dẫn cách làm thủ tục khai tử, họ lại nghe thấy tiếng gõ từ bên trong quan tài. Nhân viên chùa lập tức kiểm tra và đưa bà đến bệnh viện gần đó.

Theo ông Pairat, sư trụ trì chùa đã quyết định ngôi chùa sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho người phụ nữ.