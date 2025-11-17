Người phụ nữ 55 tuổi ở TP.HCM tử vong trên đường đi lấy trái cây về bán

(VTC News) -

Sáng 17/11, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đang làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ được phát hiện tử vong trên đường, cạnh chiếc xe máy và nhiều túi trái cây.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường Phú Lợi (phường Phú Lợi). Khi đến kiểm tra, họ tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong, máu chảy nhiều từ vùng đầu.

Tại hiện trường, bên cạnh nạn nhân có chiếc xe máy mang biển số Thanh Hóa và nhiều túi trái cây.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi lập tức đến hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai người dân để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là bà N. (55 tuổi, quê Thanh Hóa). Bà N. làm nghề bán trái cây, ở trọ tại phường Thủ Dầu Một.

Sự việc đau lòng xảy ra khi bà N. trên đường đi lấy hàng về bán. Song vẫn chưa xác định được nạn nhân tự ngã hay xảy ra va chạm với xe khác.

Cách đây 3 ngày (14/11), cũng tại TP.HCM, một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh C., cán bộ công an phường Lái Thiêu.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và kết quả khám hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra khi anh C. lái xe máy với tốc độ chậm, băng qua đường 22/12 (phường Thuận Giao). Đúng thời điểm này, một xe máy do người đàn ông khác lao tới, không làm chủ được tốc độ, tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai bị văng khỏi xe, anh C. tử vong tại chỗ. Người lái xe còn lại bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy hư hỏng phần đầu.

Anh C. trước đây từng công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ) trước khi về nhận công tác tại phường Lái Thiêu.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ tốc độ phương tiện, tình trạng đường và các dấu hiệu liên quan để xác định trách nhiệm và nguyên nhân chính xác.