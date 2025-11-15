Người phụ nữ tử vong trong vườn nhà ở TP.HCM

Ngày 15/11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM). Nạn nhân được xác định là bà L.H.Q. (khoảng 60 tuổi).

Trước đó, sáng 14/11, con gái bà Q. về nhà, phát hiện mẹ của mình nằm bất động trong khu vực vườn nhà. Kiểm tra tài sản, gia đình nạn nhân phát hiện mất một vòng và đôi khuyên tai vàng trị giá gần 30 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra vụ việc.

Trích xuất camera an ninh quanh khu vực, người nhà nạn nhân phát hiện khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà Q. đi ra sau vườn. Sau đó, một người đàn ông cũng đi theo sau.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.HCM khẩn trương phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ nghi phạm là người đàn ông tên S. (khoảng 60 tuổi) và vợ ông này.

Theo lời khai ban đầu của S., đối tượng đã dùng đá, cây gỗ, dao tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Cướp được vàng, ông S. đã cùng vợ mang đi tiêu thụ.