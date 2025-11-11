Người phát tán clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị xử lý thế nào?

(VTC News) -

Mấy ngày nay, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là Chủ tịch hội đồng của một trường THPT dân lập ở Ninh Bình có cử chỉ thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Vụ việc đang được xác minh và chưa có kết luận từ cơ quan chức năng, vì vậy việc chia sẻ những clip nhạy cảm có thể sẽ bị xử lý.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, những clip từ camera thể hiện người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ là bất thường, cần phải làm rõ để xác định bản chất sự việc, tránh những nghi ngờ, thông tin xuyên tạc trong xã hội.

"Đây là vụ việc có thể rất phức tạp vì liên quan nhiều người, thậm chí liên quan đến môi trường giáo dục. Những thông tin hình ảnh này không nên phát tán trên mạng xã hội thiếu kiểm soát", luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, thông tin bí mật đời tư cá nhân, thông tin nhạy cảm của công dân là những thông tin dữ liệu được pháp luật bảo vệ.

Hành vi sử dụng, chia sẻ, đăng tải những thông tin nhạy cảm của người khác có thể vi phạm điều 32 Bộ luật Dân sự và người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Hình ảnh clips được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hành vi phát tán thông tin hình ảnh của người khác mà không được người có thông tin hình ảnh đồng ý hoặc đưa ra những thông tin hình ảnh sai sự thật trên không gian mạng mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm có thể xử phạt hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Trường hợp hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 (tội "Làm nhục người khác") và Điều 156 (tội "Vu khống") của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) hoặc tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước" theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nếu nội dung clip có tính chất đồi trụy thì người thực hiện hành vi lan truyền các thông tin đồi trụy trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội "Truyền bá văn hóa đồi truỵ" theo quy định tại điều 326 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp lợi dụng những thông tin sự việc này khi chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng mà có người đã có những lời lẽ, ngôn ngữ, hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm uy tín của người khác gây ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của họ thì có thể bị xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể nội danh và hình phạt được quy định như: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Còn trường hợp nếu biết rõ là thông tin sai sự thật nhưng vẫn bị bịa đặt, vu khống để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thì người thực hiện hành vi vu khống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức xử lý phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Luật sư Cường cho rằng, ngày nay sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI nên với những clip như thế này sẽ xuất hiện các clip giả mạo, do AI tạo ra.

Bởi vậy, mọi người cần thận trọng khi tiếp cận thông tin và không nên cáo buộc, quy kết khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về địa điểm xảy ra sự việc, về danh tính của những người trong cuộc và tính chính xác của thông tin thể hiện qua clip.

"Việc sử dụng chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Bởi vậy mọi người cẩn thận trọng khi đưa, chia sẻ các thông tin về vụ việc này cũng như các vụ việc tương tự để tránh những hệ lụy hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra", luật sư Cường nhấn mạnh.