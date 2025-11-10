Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở phòng làm việc: Trường báo cáo gì?

(VTC News) -

Trong báo cáo, nhà trường khẳng định, người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy ở bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian trên các clip, thời điểm diễn ra sự việc diễn ra năm 2024 và đầu năm 2025 trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Về clip nhaỵ cảm đang được chia sẻ, trường THPT Tô Hiến Thành cho biết các cơ quan chức năng xác minh.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan vụ việc, trả lời Báo điện tử VTC News, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin trên và đã chỉ đạo xác minh vụ việc.

Từ chiều 9/11, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là lãnh đạo của một trường THPT dân lập - có cử chỉ không chuẩn mực trong phòng làm việc. Sự việc khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về trách nhiệm, hình ảnh người đứng đầu cơ sở giáo dục và ảnh hưởng tới uy tín nhà trường.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh về nội dung clip và người phát tán, nguồn gốc, thời điểm của vụ việc. Vị này cũng cho biết khi có kết quả sẽ xử lý.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, người đàn ông trong clip được cho là ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường THPT trên địa bàn.