Người nhà bệnh nhân trả thù nhầm khiến bác sỹ trực chết oan

(VTC News) -

Bi kịch đau lòng xảy ra cách đây vài ngày tại Bệnh viện Đại học Y khoa Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một bác sỹ bị sát hại trong lúc đang khám bệnh. Sự việc gây chấn động cộng đồng y tế và dư luận.

Theo thông báo chính thức từ bệnh viện, nạn nhân là bác sỹ Lý Thạnh, thuộc khoa Tim mạch. Khoảng 13h buổi trưa xảy ra sự việc, bác sỹ Lý bất ngờ bị một người đàn ông cầm dao lao đến tấn công, gây thương tích nghiêm trọng. Mặc dù được cấp cứu khẩn cấp, bác sỹ Lý qua đời vào đêm hôm đó.

Nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra án mạng, mặc dù đã quá giờ làm việc, bác sỹ Lý vẫn ở lại để khám cho bệnh nhân, không ngờ lại phải hứng chịu sự trả thù tàn bạo của người nhà một bệnh nhân khác.

Bác sỹ Lý Thạnh bị người nhà bệnh nhân lao đến tấn công.

Vụ việc bắt nguồn từ cái chết do tự tử của một người bệnh vào sáng cùng ngày. Thân nhân người này mang hung khí đến bệnh viện để trả thù, nhắm vào một bác sỹ họ Chu. Tuy nhiên lúc đó bác sỹ Lý đang trực thay nên đã không may trở thành nạn nhân. Sau khi tấn công bác sỹ Lý, hung thủ đã nhảy lầu nhưng không chết.

Theo đại diện bệnh viện, bác sỹ Lý nổi tiếng với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và đạo đức nghề nghiệp tốt, sự ra đi của ông là một tổn thất lo lớn của bệnh viện. Hồ sơ công khai cho thấy ông chuyên điều trị các bệnh tim mạch phức tạp như bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và suy tim.

Vụ án này gây chấn động dư luận, làm dấy lên những lo ngại về an ninh và an toàn cho nhân viên y tế tại Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, cần khẩn cấp tăng cường việc bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế, có những biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn bạo lực trong bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh Chiết Giang đã cử đoàn công tác đến hiện trường kết hợp với cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc. Cơ quan này cũng kêu gọi tăng cường an ninh tại các cơ sở y tế và kêu gọi xã hội tôn trọng, bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế.