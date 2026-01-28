Thái Lan phát hiện virus Nipah, hàng loạt quốc gia nâng mức cảnh báo

(VTC News) -

Tối 27/1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ ra thông báo chính thức khẳng định chỉ có hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này từ tháng 12 năm ngoái đến nay.

Cơ quan này khuyến cáo công chúng và giới truyền thông chỉ nên dựa vào thông tin được xác minh do nguồn chính thức công bố và tránh lan truyền báo cáo chưa được xác minh hoặc mang tính suy đoán.

Nhưng nhiều sân bay trên khắp châu Á vẫn tiến hành tăng cường giám sát y tế và áp dụng biện pháp sàng lọc hành khách sau khi xác nhận sự bùng phát mới của virus Nipah nguy hiểm ở miền đông Ấn Độ. Các biện pháp này tương tự như những biện pháp đã được áp dụng trong đại dịch COVID-19.

Các sân bay tăng cường giám sát y tế sau khi virus Nipah xuất hiện tại Ấn Độ. (Ảnh: Sân bay Suvarnabhumi)

Tại Thái Lan, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành khách tại ba sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, những du khách đến nơi có triệu chứng sốt cao hoặc triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly.

Tương tự, chính phủ Nepal nâng mức cảnh báo và tăng cường kiểm tra sức khỏe tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu, cũng như tại cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng với Ấn Độ.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia khẳng định các biện pháp kiểm soát y tế biên giới luôn được duy trì nghiêm ngặt, sau khi có báo cáo về trường hợp nhiễm virus Nipah ở Ấn Độ và đang tích cực xác minh các báo cáo thông qua kênh chính thức.

“Mọi biện pháp y tế công cộng sẽ được quyết định dựa trên thông tin được xác nhận và đánh giá rủi ro cẩn thận, phù hợp với chính sách quốc gia và quy trình đã được thiết lập”, thông báo cho biết.

Theo thông báo, những biện pháp đang thực hiện bao gồm giám sát sức khỏe và sàng lọc du khách dựa trên nguy cơ, các quy trình chuyển tuyến rõ ràng cho những người có triệu chứng hoặc nghi ngờ mắc bệnh và các đội y tế khẩn cấp sẵn sàng hoạt động theo hướng dẫn về bệnh truyền nhiễm.

Đài Loan cũng ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 2 (màu vàng) đối với bang Kerala ở Tây Nam Ấn Độ, khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác. Đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đài Loan cho biết các khuyến cáo du lịch sẽ được cập nhật theo diễn biến của dịch bệnh.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Nipah. Bộ Y tế sáng 27/1 yêu cầu địa phương giám sát và tăng cường kiểm dịch tại cửa khẩu lẫn cộng đồng. Người dân được khuyến cáo không ăn trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim cắn cũng như tránh uống nhựa cây như thốt nốt, nhựa dừa sống.

Nipah là virus RNA có thể gây bệnh ở cả người và động vật, chủ yếu là dơi và lợn; tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh rất cao, trong khoảng 40 đến 75%; thời gian ủ bệnh từ 4 đến 14 ngày. Nguồn lây nhiễm chủ yếu là do con người tiếp xúc với thực phẩm hoặc động vật bị nhiễm bệnh, với triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, khó thở, ho, đau họng, đi ngoài, đau mỏi cơ và mệt mỏi.