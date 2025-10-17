Người mẹ làm giả chẩn đoán ung thư của con trai để lừa đảo

(VTC News) -

Michelle Bodzsar, 45 tuổi, sinh sống tại thành phố Adelaide, miền nam nước Australia bị cáo buộc 10 tội danh liên quan đến vụ án làm giả giấy chẩn đoán ung thư cho con trai để nhận tiền từ thiện. Trong phiên tòa sơ thẩm, người phụ nữ này đã nhận các tội lỗi mà mình gây ra.

Trước đó vào tháng 12/2024, cảnh sát bắt Bodzsar với 61 cáo buộc, bao gồm cả tội bỏ bê và ngược đãi trẻ em. Các công tố viên cho biết Bodzsar khai man rằng con trai 6 tuổi của mình bị ung thư mắt. Thậm chí, người mẹ này còn thuyết phục con trai mình tin vào điều đó và chấp nhận điều trị.

Bodzsar cạo trọc đầu con trai mình, quấn băng và đặt con ngồi xe lăn để tạo cảm giác như thể cậu bé đang được xạ trị. Sau đó, cô chia sẻ ảnh con trai mình lên mạng và kêu gọi quyên góp, với lời chú thích rằng số tiền này sẽ dùng để chi trả cho việc điều trị của con.

Người mẹ làm giả chẩn đoán con bị ung thư mắt để ăn chặn tiền từ thiện của cộng đồng.

Tổng số tiền quyên góp được khoảng 7.000USD (khoảng 182 triệu đồng) đến từ cộng đồng và trường tư thục của con trai cô. Vụ lừa đảo bắt đầu vào giữa tháng 11/2024 và kết thúc vào ngày 13/12/2024.

Trong một bài đăng kêu gọi quyên góp trên Facebook, Bodzsar viết rằng cô rất đau lòng khi chứng kiến ​​con trai mình phải trải qua bệnh tật hiểm nghèo như vậy.

"Suốt ngày đêm, con liên tục la hét hoảng loạn khi phải uống thuốc. Con có một cơ thể nóng bừng, sốt cao nhưng mẹ không thể giải thích cho con hiểu rằng phải cố gắng để có sức khỏe tốt. Mẹ sẽ cố gắng xoa dịu nỗi đau của con hết mức có thể để con không phải cảm nhận nó nữa", người mẹ này thường chia sẻ những bài đăng xúc động trên trang cá nhân để lấy lòng tin từ cộng đồng.

Chồng của Bodzsar, Ben Miller, ban đầu cũng bị bắt và bị buộc tội. Tuy nhiên, tất cả các cáo buộc đối với anh ta đã được hủy bỏ vào đầu năm nay. Chính người chồng cũng bị vợ mình lừa dối rằng con trai đang mắc bệnh ung thư.

Sau khi điều tra, cảnh sát địa phương chia sẻ: "Cuộc điều tra của chúng tôi đã xác nhận đứa trẻ không hề mắc bệnh hay cần điều trị y tế. Chúng tôi tin rằng những lời nói dối của người mẹ đang gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho đứa trẻ và cả những người thân khác".

Trong phiên tòa xét xử Bodzsar vào ngày 16/10, cô ta không hề biểu lộ cảm xúc cho đến sau khi nhận tội. Người phụ nữ này sẽ vẫn bị cảnh sát giam giữ cho đến lần ra tòa tiếp theo vào cuối tháng 11 để tham dự phiên điều trần trước khi tuyên án.