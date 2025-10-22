Người Hà Nội xuýt xoa đón gió lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ ngày 22/10 ở Bắc Bộ giảm nhẹ so với hôm trước, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 19-22°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.
Sáng sớm nay, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống ngưỡng 20-22°C, người dân dễ dàng cảm nhận rõ tiết trời se lạnh.
Lúc 5h30, giữa trời hút gió, nhiều người cao tuổi vẫn chăm chỉ vận động, tập thể dục quanh khu vực Hồ Tây.
Nhiều phụ nữ đạp xe tập thể dục phải mặc áo gió để giữ ấm cơ thể trước những cơn gió lạnh đầu mùa.
“Nắm được thông tin Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo gió để giữ ấm khi tập thể dục buổi sáng. Ra ngoài vận động trong tiết trời se lạnh, gió heo may thế này mang lại cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu”, người này cho biết.
Trên các tuyến phố Thủ đô, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân khoác thêm áo ấm, quàng khăn khi nhiệt độ xuống thấp, gió thổi hun hút.
Nhiều người dân không kịp chuẩn bị áo khoác đã linh hoạt chọn giải pháp mặc áo mưa, áo chống nắng để tận dụng khả năng chắn gió khi di chuyển trên đường.
“Chủ quan nghĩ thời tiết chỉ se mát nên tôi không mang áo ấm, cuối cùng phải khoác tạm áo mưa cho đỡ lạnh”, chị Hoàn chia sẻ.
Nhiều phụ huynh cũng chủ động chuẩn bị áo khoác cho con em khi đến lớp trong buổi sáng se lạnh đầu mùa.
"Trời mới chớm lạnh thôi, nhưng gió hanh nên mặc áo khoác vẫn thấy run run. Em đã chuẩn bị sẵn khăn quàng và đồ ấm hơn để đối phó với mùa đông sắp tới", bạn Thanh Tùng (ở Hà Đông) cho biết.
