Người Hà Nội xuýt xoa đón gió lạnh đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ ngày 22/10 ở Bắc Bộ giảm nhẹ so với hôm trước, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 19-22°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.