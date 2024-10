Người dùng lưu trữ thông tin trên đám mây cần cảnh giác về vấn đề bảo mật

(VTC News) -

Rủi ro về bảo mật khi lưu trữ thông tin trên cloud

Xu hướng lưu trữ thông tin trên nền tảng đám mây ngày càng được nhiều người hưởng ứng nhờ tính ổn định, tốc độ truy cập cao, dễ dàng chia sẻ với người thân/bạn bè. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, người dùng khi lưu trữ thông tin cũng phải hết sức cảnh giác trước các lỗ hổng bảo mật có thể xảy ra.

Theo báo cáo từ Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ), 32.265 nguy cơ tấn công mạng đã bị phát hiện thông qua hệ thống giám sát an toàn thông tin, trong quý I/2024, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Hệ thống VCS (Viettel Threat Intelligence) cho biết có hơn 61 triệu tài khoản, bản ghi thông tin cá nhân bị rò rỉ chỉ trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ.

Trong đó, lộ thông tin nhạy cảm, lừa đảo tài chính, tấn công mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc là những hình thức xảy ra phổ biến nhất khi người dùng bị ‘hack’ thông tin.

Ngoài người dùng cá nhân, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính, ngân hàng, hệ thống công nghiệp và một số những ngành nghề khác (thương mại điện tử, bán lẻ, logistics,...) cũng là ‘con mồi’ béo bở của các hacker. Bởi đó, người dùng cần liên tục cập nhật kiến thức về bảo mật đồng thời lựa chọn nền tảng lưu trữ thông tin uy tín có độ đảm bảo an toàn thông tin cao nhằm ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Giải pháp lưu trữ an toàn với mức chi phí dễ chịu

Ra mắt từ cuối năm 2021, giải pháp lưu trữ dữ liệu nền tảng điện toán đám mây của MobiFone - mobiCloud nhanh chóng chiếm trọn tin yêu của người dùng. Với mobiCloud, người dùng có thể đặt mật khẩu cho từng file dữ liệu. Điều này giúp tăng cường độ bảo mật khi lưu trữ thông tin, người dùng không lo bị hacker tấn công trên không gian mạng.

Ngoài tính bảo mật cao, một “điểm cộng” không thể không nhắc tới của mobiCloud chính là tính năng tích hợp với các nhà cung cấp lưu trữ đám mây khác như Google, Microsoft...

Người dùng mobiCloud có thể quản lý tập trung kho dữ liệu của bản thân dựa trên gói dịch vụ đã mua trên ứng dụng mà không phải lo chuyển đổi phức tạp. Việc lưu trữ và truy cập dữ liệu có thể thực hiện ở bất kì đâu từ các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc laptop, PC.

Giải pháp mobiCloud sẽ tự đồng bộ hình ảnh/video mới từ bộ nhớ thiết bị di động của khách hàng lên hệ thống, để người dùng chia sẻ dữ liệu cho người thân, bạn bè, đối tác một cách dễ dàng và tiện lợi. Ngay cả khi không có Internet, chủ tài khoản MobiFone vẫn có thể xem, đăng lên và tải xuống dữ liệu trực tiếp trên phần mềm mobiCloud một cách nhanh chóng.

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ mobiCloud theo cú pháp DK hoặc gửi 999. Ngoài ra đăng ký qua ứng dụng mobiCloud hoặc mua gói cước dịch vụ thông qua ứng dụng My MobiFone, quý khách cũng có thể dễ dàng sở hữu các gói cước mobiCloud hấp dẫn này.

Các gói cước của mobiCloud ngoài quyền lợi lưu trữ còn đem đến cho khách hàng đa dạng các ưu đãi hấp dẫn về data, phục vụ nhu cầu truy cập Internet thường xuyên của mọi đối tượng.

Chỉ 150.000đ/tháng, người dùng đăng kí gói cước MC150 được sở hữu: 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud; 6GB/ngày lướt mạng tốc độ cao đồng thời miễn phí truy cập TikTok, YouTube, Facebook tha hồ ‘hóng’ tin nóng hàng ngày.

Với những khách hàng có nhu cầu sử dụng ít dung lượng hơn, mobiCloud mang đến gói cước MCD100 chỉ 100.000đ/tháng có ngay: 30GB lưu trữ dữ liệu trên ứng dụng; 1GB/ngày data truy cập Internet, không giới hạn data truy cập Tiktok, Youtube thả ga khám phá nội dung giải trí.

Là giải pháp lưu trữ “make in Vietnam”, mobiCloud đã và đang đáp ứng tốt các thói quen sử dụng của người Việt với các tính năng ưu việt như bảo mật thông tin, tích hợp đa nền tảng, dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi…

Trong thời gian tới, mobiCloud sẽ còn được trang bị thêm nhiều gói cước mới nhằm đáp ứng nhu cầu không chỉ của người dùng cá nhân mà còn mở rộng ra cả các doanh nghiệp, tổ chức có quy mô.