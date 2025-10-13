Người đẹp cao 1m84 giành quán quân Vietnam's Next Top Model

(VTC News) -

Tối 12/10, Vietnam’s Next Top Model 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Lại Mai Hoa - thí sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội. Danh hiệu Á quân được trao cho Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Giang Phùng.

Đây là kết quả xứng đáng vì Mai Hoa gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp trong suốt cuộc thi.

Lại Mai Hoa giành quán quân Vietnam's Next Top Model 2025.

Tại đêm chung kết, Lại Mai Hoa nhận được nhiều lời khen với hình thể chuẩn mẫu, cách tạo dáng sinh động khi làm chủ được cơ thể, gương mặt và các biểu cảm. Giám khảo, NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết Mai Hoa là thí sinh tiếp thu được tất cả những lời nhận xét từ ban giám khảo. Cô cẩn thận đến mức ghi chú lại mọi lời của BGK để học hỏi, thực hành và rèn luyện trong suốt hành trình 5 tháng vừa qua.

Sinh năm 2005, Lại Mai Hoa đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô là thí sinh đầu tiên lọt vào nhà chung của VNTM 2025 nhờ chiến thắng cuộc thi Top Model Online, hoạt động đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cuộc thi này sau nhiều năm bị gián đoạn.

Người đẹp được đánh giá là một trong những thí sinh có kỹ năng nổi bật và tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách. Thời điểm nhập cuộc, cô từng bị đánh giá thiếu kinh nghiệm, lóng ngóng trong các phần thi chụp ảnh.

Mai Hoa sở hữu chiều cao 1m84.

Sau đó, thí sinh 20 tuổi ghi được dấu ấn ở thử thách thực hiện video hướng về lễ Quốc khánh. Câu chuyện xúc động về người ông là cựu chiến sĩ cách mạng giúp cô chinh phục khán giả và giám khảo.

Kể từ đó, Mai Hoa tiến bộ rõ rệt theo từng tập, phong độ nhìn chung khá ổn định và giành chiến thắng 2 tập trong cuộc thi. Ở chặng nước rút, Mai Hoa liên tục nhận lời khen từ ban giám khảo, được nhận xét có sự bứt phá mạnh mẽ.

Trong chuyến trải nghiệm tại Paris, Mai Hoa tiếp tục ghi điểm với chiều cao nổi bật, gương mặt cá tính và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, tạo thiện cảm với phóng viên và nhiếp ảnh gia quốc tế.

Mai Hoa sở hữu gương mặt cùng sắc vóc nổi bật.

Chiến thắng Vietnam’s Next Top Model 2025, Mai Hoa sẽ giành được tiền thưởng 300 triệu đồng và có chuyến đi đến Paris (Pháp). Cô cũng sẽ có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ chương trình về thời trang nổi tiếng Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Suốt 8 mùa ở Việt Nam, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung... Kể từ mùa giải vào năm 2017, chương trình gián đoạn và tiếp tục khởi động trở lại vào năm nay.