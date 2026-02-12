Người dân xếp hàng dài xem ngựa đua thuần chủng ở Hội hoa xuân TP.HCM

(VTC News) -

Tối 12/2, Hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 khai mạc tại Công viên Tao Đàn, quy tụ nhiều “kỳ hoa dị thảo” khắp mọi miền đất nước. Điểm khác biệt so với mọi năm và cũng là điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách nhất là sự xuất hiện của dàn ngựa đua thuần chủng.

Hình ảnh những chú ngựa cao lớn, khỏe khoắn thong dong giữa không gian hoa cỏ không chỉ gây tò mò cho trẻ em mà còn khiến người lớn vô cùng thích thú. Nhiều gia đình xếp hàng dài để chờ đợi được chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Ngựa đua thuần chủng xuất hiện tại hội hoa xuân.

Chị Bùi Thị Thương, khách tham gia lễ khai mạc, hào hứng nói: “Hội hoa xuân năm nay rất đặc biệt, có sự kết hợp giữa truyền thống và nét hiện đại. Chúng tôi không chỉ được ngắm hoa mà còn được xem ngựa đua và chụp hình lưu niệm với bầy ngựa, một trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị".

Ông Hồng Tô Phú Sơn, Phó Giám đốc Công ty Đua ngựa Thiên Mã Madagui – đơn vị đưa dàn ngựa về thành phố, chia sẻ: “Chúng tôi mang ngựa từ Lâm Đồng tới, đây là những con ngựa thuần chủng Thourobred. Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM đưa ngựa đến với lễ hội hoa xuân, tạo sự thân thiện và niềm vui cho bà con. Ngựa biểu tượng cho sức bật, sự mạnh mẽ”.

Nhiều loài hoa từ khắp vùng miền quy tụ về hội hoa xuân.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với đời sống tinh thần của người dân: “46 năm qua, hội hoa xuân không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là một phần hồn cốt, một địa chỉ nhất định phải đến của người dân thành phố và du khách mỗi độ Tết đến xuân về. Đây được coi là trái tim của các hoạt động văn hóa tết tại TP.HCM”.

Theo Ban tổ chức, Hội hoa xuân TP.HCM lần thứ 46 tại Công viên Tao Đàn sẽ diễn ra trong 10 ngày, kéo dài đến hết ngày 22/2 (tức mùng 5 Tết).